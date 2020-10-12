歐尼爾自爆48歲失去第一次「感覺良好」　今年終成首投族原因曝光

▲歐尼爾在「俠客大Podcast」中坦承，自己在48歲時才終於投出人生中神聖的一票。（圖／翻攝自podcastone.com）

記者葉睿涵／綜合報導

退役NBA巨星歐尼爾（Shaquille O'Neal）在7日發佈的「俠客大Podcast」（The Big Podcast with Shaq）中分享了自己人生中首次投票的經驗，而自己之所以48歲才成為首投族，是因為對選舉人團制度很困惑。他隨後向聽眾解釋了「終於搞懂」的美國投票程序。

據CNN報導，隨著共同主持人金凱德（John Kincade）所謂「總統音樂」（presidential music）的播放，奧尼爾在節目中坦誠，「我以前從沒投票過，但現在我正投身於投票活動，你知道我最不喜歡做的就是成為一個偽君子，所以那天，我拿到了我的不在籍投票選票；換句話說，我第一次投了票，並且感覺很好。」

▲歐尼爾在退役後致力於社會活動。（圖／翻攝自Facebook／Shaquille O' Neal）

儘管金凱德對此表示驚訝，但這位48歲的傳奇球星還是大方分享他成為首投族的經驗。在主持人的追問下，奧尼爾承認他對選舉人團制度並不瞭解，並特別提到了2016年的總統大選，當時川普在普選中以近300萬張選票的劣勢擊敗希拉蕊（Hillary Clinton）。兩人隨後討論了投票程序在美國是如何運作的。

Yahoo奇摩運動的作者拜爾（Jack Baer）表示， NBA今年大力宣傳社會正義與促進投票權。這與他們的退役球星在48歲才終於成為首投族一事相映成趣。統計顯示，在美國2016年的總統大選中，只有20%的NBA球星參與投票。