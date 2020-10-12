《衛報》：「中國野心」是拜登勝選最大威脅　台灣議題成焦點

▲《衛報》指出，拜登勝選最大威脅就是中國。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《衛報》外交評論家提斯達爾（Simon Tisdall）撰文剖析美國大選，他以「中國魯莽野心可能是拜登勝選的最大威脅」為題指出，川普長期指控對手面對北京的態度太過軟弱，如果台灣爆發危機，他將在大選中利用這一點，讓民主黨看起來軟弱無力，而自己顯得強壯、強大，即使要冒著爆發戰爭的風險。

拜登在大多數全國民調領先10％，若在搖擺州也贏得漂亮，可能獲取壓倒性勝利，而川普試圖改變局勢的努力卻少有成效，即使染疫也沒有博得太多同情，一切看似已成定局。

但是，拜登是否勝選仍有一些風險。其一是77歲高齡可能發生的健康問題削弱適任性；其二是事態極其嚴重的失態；其三是大選結果遭到扭曲或2人票數接近，川普拒絕接受結果，且在最高法院獲勝。

提斯達爾指出，除了上述可能性以外，最值得注意的是爆發國際危機的風險，這將促使川普成為「美國的堅定捍衛者」，進而把拜登邊緣化。

▲提斯達爾指出，中國領導人習近平的行動可能日益強硬。（圖／路透）



提斯達爾認為，中國2015年後日益具有攻擊性且目無法紀，領導人習近平已經做得太過火，不僅在印度、澳洲、歐洲、南海等地發生爭端，在國內也可能面臨反彈。但根據過去經驗，為了重申疫情後的權威性，並為適得其反的強硬政策辯護，他仍將加倍強硬，甚至在緊要關頭，把矛頭指向美國。

與此同時，美國的態度也發生劇烈變化。川普發動破壞性貿易戰、制裁與「中國病毒」的言論，都是和睦轉為公開敵意的行動，尤其他對於台灣在武器、外交與軍事方面加大支持力道，都激怒了習近平。隨著美中關係不斷惡化，華府也開始爭論結束40年以來的「戰略模糊」政策，若台灣遭到攻擊，是否介入協防。

▲美中關係日益惡化。圖為川普與習近平2019年在G20高峰會上會面。（圖／路透）



美國對外關係委員會主席、前國務院政策規劃辦公室主任哈斯（Richard Haass）表示，唯有美國明確承諾介入，才能夠遏止中國越來越強大的軍事力量，「有人臆測，習近平把他的野心與新手段結合起來，實現『中國夢』，最早可能2021年武力統一台灣，沒有人應該反駁台灣成為下一個香港的可能性」。

知名保守派政治評論員威爾（George Will）說，美國現在的政策是站不住腳的，「中國現在正在展現的是引起魯莽的傲慢……台灣可能替美國帶來古巴飛彈危機以來最危險的時刻」。

但是，美國態度強硬化，甚至積極鼓勵台灣挺身而出也引發擔憂。《紐約時報》的梅耶斯（Steven Lee Myers）報導，不論有意、無意，南海與台灣海峽最近日益頻繁的軍事行動提高發生真實衝突的可能性，「軍國主義風格反映了習近平的鷹派作風。風險在於這種宣傳可能轉化成更挑釁的行動」。

提斯達爾認為，習近平可能不想要協助川普連任，如果思路清晰，肯定不會冒著硬碰硬的風險，但考慮到內部壓力與北京2015年後的紀錄，沒人能夠說得準，他或許正在算計著現在就是解決台灣議題的最佳時機。在此緊急狀況之下，拜登主張與中國對話、結盟或口頭譴責的政策恐怕將顯得蒼白無力。

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