「最年輕」諾貝爾經濟學獎今登場　培育出上屆得主！美學者呼聲高

▲2019年諾貝爾經濟學獎3位得主，印度裔學者巴納吉（Abhijit Banerjee）、法裔學者杜芙若（Esther Duflo）與美國學者克默（Michael Kremer）。（圖／取自諾貝爾獎官網）

記者張寧倢／綜合報導

2020年諾貝爾獎自5日起已陸續頒發了生醫獎、物理獎、化學獎、文學獎以及和平獎等5個獎項，而最後一個獎項「經濟學獎」將於台灣時間12日下午5時45分頒布，今年諾貝爾獎受新冠疫情影響改由線上頒獎，分項獎金也將從900萬提高至1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元），是3年來第2次提高獎金金額。

據英國《國家先驅報》報導，事實上，經濟學獎並不屬於諾貝爾遺囑中的「5大獎勵領域」，與其他在1901年首度頒發的5個獎項不同，此獎是瑞典銀行（Sveriges Riksbank）於1968年為紀念創辦人諾貝爾而創立，其正式名稱為「瑞典中央銀行紀念阿佛烈．諾貝爾經濟學獎」，每年由瑞典皇家科學院選出經濟學領域傑出的研究者獲獎，至今頒發51次、共84人獲獎，其中包含2位女性，是「最年輕的」諾貝爾獎。

諾貝爾經濟學獎2019年得主有兩位來自麻省理工學院（MIT）的教授，印度裔學者巴納吉（Abhijit Banerjee）與法裔學者杜芙若（Esther Duflo），他們是經濟學獎第一對獲獎的夫婦檔，其中杜芙若是迄今最年輕的經濟學獎得主，更是史上第2位獲頒經濟學獎的女性，另外一位得主則是美國學者克默（Michael Kremer），他們皆致力於研究減輕全球貧困的實驗性方法。

據了解，2020年有望獲得諾貝爾經濟學獎的學者，包含上屆經濟學獎得主克默的指導教授，新興古典經濟學派的美國學者巴羅（Robert J.Barro）、內生增長理論的創始人之一的以色列學者赫爾普曼（Elhanan Helpman），以及共同提出「熊彼得範式」而獲得被稱為諾貝爾獎風向標的《引文桂冠獎》青睞的法國學者阿吉翁（Philippe Aghion）與加拿大學者豪伊特（Peter Howitt）。

科睿唯安（Clarivate）旗下科學資訊研究所（Institute for Scientific Information，ISI）每年頒發的《引文桂冠獎》，至今已經成功預測了57位諾貝爾獎得主，今年的物理學獎和化學獎也都曾經獲頒此獎。因此，分屬時間序列統計分析、勞動經濟學、BLP隨機係數離散選擇模型等3個領域、獲頒2020年《引文桂冠獎》的7位經濟學者也被認為是奪獎的熱門人選。

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