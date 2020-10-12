15歲電腦天才去世7年後「天堂伸援」治癒罕病童　教廷冊封真福者

▲阿庫提斯的宣福禮在義大利的阿西西（Assisi）舉行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社梵蒂岡10日綜合外電報導

教廷今天冊封生於英國的已故義大利青少年阿庫提斯（Carlo Acutis）為真福者，因判定他逝後奇蹟拯救一名男孩性命。阿庫提斯生前將短暫生命貢獻在網路宣傳信仰及幫助窮人。

法新社報導，對網路和電腦著迷的阿庫提斯，2006年因白血病逝世，年僅15歲。如今獲得教廷封為真福者，使得他距離成為千禧世代首位受封聖人僅一步之遙。

教廷宣稱，阿庫提斯2013年從天堂伸援，治癒一名罹患罕見胰臟疾病的巴西男童。

▼阿庫提斯的宣福禮在義大利的阿西西舉行。（圖／達志影像／美聯社）

阿庫提斯的宣福禮在義大利的阿西西（Assisi）舉行。這裡是阿庫提斯的偶像聖方濟各（Saint Francis）的故鄉，這位聖者終生奉獻於幫助窮人。

出席宣福禮的學生費耶濟（Carla Fiezzi）告訴法新社：「我在阿根廷的所有家人都非常興奮，並要我替他們祈禱，也替卡羅（阿庫提斯）禱告。我們都很高興。」

阿西西修道院發言人佛杜納托（Enzo Fortunato）神父在宣福禮上表示：「年輕人或許已對教牧聖職感到厭倦。牧職雖已盡各種努力，仍可能與時代有些步調不同。所幸天主介入歷史與人類事務，帶給我們這些指引光芒。」

▼阿庫提斯的遺體在阿西西供人瞻仰，可見他身著運動服和球鞋。（圖／達志影像／美聯社）

阿庫提斯在倫敦出生，雙親是義大利人，年幼時隨父母移居米蘭。他被外界封為「聖體的網路使徒」（the cyberapostle of the Eucharist）。

阿庫提斯的母親薩札諾（Antonia Salzano）接受梵蒂岡新聞網（Vatican News）訪問時說，「他被視為電腦天才，…但他不是用這些媒體來聊天玩樂」，而是受到「對主的狂熱」驅使，架設一個關於奇蹟的網站。

阿庫提斯的遺體在阿西西供人瞻仰，可見他身著運動服和球鞋。阿庫提斯生前曾警告同輩，網路既可是詛咒也可是福音。教宗方濟各（Pope Francis）去年公開援引阿庫提斯，警告年輕人社群網站可能挑起仇恨。