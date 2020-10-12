白宮急推「縮小版紓困案」　施壓民主黨同意1300億美元救中小企業

▲川普推翻先前與民主黨2.2兆美元紓困法案的協商，再推1.8兆美元版本，但民主黨認為資金過少會不敷使用。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著川普喊停民主黨提出的大型紓困法案，資金繼續卡住無法給予人民補助，白宮於美東時間周日（11日）召集國會議員，商討推出一項規模較小的紓困案，對中小企業的貸款補助將使用第一輪紓困法案的剩餘資金。

路透社報導，在給國會議員的信中，財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，他們將繼續與民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer），以及民主黨眾議院發言人兼議長裴洛西（Nancy Pelosi）協商，試圖對折衷妥協的法案達到共識。

第一輪逾2兆美元的紓困案中，6690億美元撥作「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program）的商業貸款資金，8月底到期後仍剩下1300億美元，梅努欽與梅多斯在信中告訴國會議員應盡快投票，才能讓1300億美元轉注入此次紓困案中。他們並在信中寫下，民主黨對紓困法案「若不一次通過就全部不通過」的心態，是不被美國人民所接受的。

裴洛西並未就此發表回應，因此目前仍是白宮及共和黨人掌握著媒體目光。白宮發言人摩傑斯登（Brian Morgenstern）表示，該筆1300億美元資金將會被用以重啟「薪資保護計畫」，讓企業能繼續貸款保住員工。

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