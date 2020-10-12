　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普要「連辦3場」大型造勢活動：我已經免疫了　不具傳染性

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普自行宣布免疫。（圖／路透）

▲川普聲稱自己已不具傳染性，身體也痊癒了。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周日（11日）自行宣布徹底痊癒，不再帶有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的傳染風險，他能夠自由返回競選行程，再最後不到20天的時間中，舉辦大型造勢活動。

路透社報導，川普在沒有任何專家、證據證明的情況下，自行在推特上宣布已經「免疫」。推特很快在該則推文下方標示警示旗幟，警告內容誤導大眾對冠狀病毒疾病的認知，違反社群平台守則。

事實上川普的根據僅僅是前一日，他的醫師表示總統已經不具傳染性，但不代表他已經痊癒或是檢驗呈陰性。川普在接受《福斯新聞》（FOX News）訪問時表示，「我通過了門檻最高的測試，最高的標準，而且我感覺極好」，「我似乎是，不知道，可能會免疫很長一段時間，或只是短時間，有可能是一輩子，沒人真的知道。」

川普計劃周一（12日）飛往佛羅里達進行造勢，周二到賓夕法尼亞，周三前往愛荷華，與支持者進行大型集會。從川普自爆染疫，到住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（），重回白宮再到今天，不過9天時間，各界均以14天隔離期質疑川普是否不再「帶毒跑」，而若真的不具傳染性，川普在大型集會中再次染疫的機會多高，也是眾人抨擊的重點。

截至台灣時間12日上午7點30分，美國累計776萬593例確診、21萬4765人死亡。川普多次表示疫情在控制之中，美國人表現得非常好，並用自身「迅速痊癒」，沒有在眾人之前出現病疲態的現象，再次試圖降低疫情的嚴重性。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
發票中1000元要扣4塊？他傻眼曝兌換過程　1.3萬留言洗版
回南部吃年夜飯！忘給公婆紅包她遭趕出家門...被逼視訊「下跪
教召年限擬從退伍8年延長至15年！　2007年後才「登出」的
巴西辣模離奇失蹤！　幾個月後「赤腳裸半身」現身貧民窟
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普要「連辦3場」大型造勢活動：我已經免疫了　不具傳染性

白俄再爆示威！黑衣警衝出猛揮警棍「水炮射人」　數百人濺血被補

巴西辣模離奇失蹤！　幾個月後「赤腳裸半身」現身貧民窟

新冠病毒可殘留物體表面28天！　澳研究「手機螢幕、紙幣」都持久

無人過半！北賽普勒斯總統選舉進入第2輪投票　現任總理對決總統

孔子學院中方代表陳屍家中！　美大學證實：FBI和警方發現屍體

女子被家貓咬一口…發燒身亡　屍檢死於「變異狂犬病」

FBI搜索住家...孔子學院「中方代表」突身亡　美大學發聲明回應

川普驚人宣布：「我身上已無病毒」，可能擁有免疫力

自拍照裡驚見「膚色存在」！12歲妹一回頭　他全裸晃生殖器衝出

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

在一起後感情變淡「沒有新鮮感」旅行＋少翻舊帳！他授7招返熱戀

川普要「連辦3場」大型造勢活動：我已經免疫了　不具傳染性

白俄再爆示威！黑衣警衝出猛揮警棍「水炮射人」　數百人濺血被補

巴西辣模離奇失蹤！　幾個月後「赤腳裸半身」現身貧民窟

新冠病毒可殘留物體表面28天！　澳研究「手機螢幕、紙幣」都持久

無人過半！北賽普勒斯總統選舉進入第2輪投票　現任總理對決總統

孔子學院中方代表陳屍家中！　美大學證實：FBI和警方發現屍體

女子被家貓咬一口…發燒身亡　屍檢死於「變異狂犬病」

FBI搜索住家...孔子學院「中方代表」突身亡　美大學發聲明回應

川普驚人宣布：「我身上已無病毒」，可能擁有免疫力

自拍照裡驚見「膚色存在」！12歲妹一回頭　他全裸晃生殖器衝出

Krystal確定離開11年SM娛樂！　「簽進孫淡妃、鄭麗媛公司」專攻演員路

看見深蹲架不能蹲...館長PO文感嘆：心裡難過！吐中槍後心聲

娃娃10歲就決定當歌手！　拼到第一名卻被說「長得不好看不能發片」

鬼王司馬中原「6年前中風失憶」！　妻亡6子女翻臉…最新憔悴近況曝光

阿偷伯首局開轟！美冠戰最會轟二壘手　一人薪資抵光芒先發9人

發票中1000元要扣4塊？他傻眼曝兌換過程　1.3萬留言洗版「正解」

養成「光滑美腿」必須維持4個好習慣　多吃薏仁、預防橘皮要泡澡

買雙B「外匯車比總代理便宜好幾折」？ 晉升進口車新手該怎麼選

戶外抽菸不會影響其他人？　大錯特錯！醫師揭嚴重性

川普要「連辦3場」大型造勢活動：我已經免疫了　不具傳染性

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

12歲妹自拍驚見草叢有人　一回頭...他全裸衝出

FBI搜家完...美孔學院「中代表」突身亡

女子被家貓咬傷身亡！屍檢死於變異狂犬病

川普：身上已無病毒，可能擁有免疫力

首例！他確診沒這些症狀　但說話行走困難

金正恩痛哭道歉攏是假！韓媒抓包「戴瑞士名錶」

川普手貼神秘OK繃　最新病況曝光

美大學證實：孔子學院中方代表陳屍家中

女粉絲捧胸求簽名　饒舌歌手下筆後急刪文

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

小六生「我的偶像是...」　師氣瘋轟出課堂

新冠病毒殘留28天！澳曝這些「物體表面」最持久

4年前「致命巧合」！美國大選民調川普落後12%

更多熱門

相關新聞

青島增3例「無症狀感染」擴大篩檢結果出爐

青島增3例「無症狀感染」擴大篩檢結果出爐

青島市衛健委網站指出，當局周日（11日）檢測發現該市出現3例無症狀感染者後，隨即擴大展開篩檢調查。受測人員總共逾11萬人，其中9人驗出陽性，而經過專家判定，其中4例為確診病例、5例則列為無症狀感染者。

新冠病毒殘留28天！澳曝這些「物體表面」最持久

新冠病毒殘留28天！澳曝這些「物體表面」最持久

康軒今開調解會　女員工追66萬資遣費

康軒今開調解會　女員工追66萬資遣費

北賽普勒斯總統選舉　無人過半進入第2輪投票

北賽普勒斯總統選舉　無人過半進入第2輪投票

美大學證實：孔子學院中方代表陳屍家中

美大學證實：孔子學院中方代表陳屍家中

關鍵字：

川普美國總統美國2020總統大選北美要聞新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

山西財大爆諾羅病毒集體感染

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

孫安佐半跪「幫爸爸洗腳」吐內心話！孫鵬含淚

飼主意外亡　牠守神主牌枯等3年

又見機車衝國道！短裙妹「裙襬狂甩」

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

邰智源「賀國慶」被出征！呱吉傻眼怒嗆側翼

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面