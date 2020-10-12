川普要「連辦3場」大型造勢活動：我已經免疫了　不具傳染性

▲川普聲稱自己已不具傳染性，身體也痊癒了。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周日（11日）自行宣布徹底痊癒，不再帶有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的傳染風險，他能夠自由返回競選行程，再最後不到20天的時間中，舉辦大型造勢活動。

路透社報導，川普在沒有任何專家、證據證明的情況下，自行在推特上宣布已經「免疫」。推特很快在該則推文下方標示警示旗幟，警告內容誤導大眾對冠狀病毒疾病的認知，違反社群平台守則。

事實上川普的根據僅僅是前一日，他的醫師表示總統已經不具傳染性，但不代表他已經痊癒或是檢驗呈陰性。川普在接受《福斯新聞》（FOX News）訪問時表示，「我通過了門檻最高的測試，最高的標準，而且我感覺極好」，「我似乎是，不知道，可能會免疫很長一段時間，或只是短時間，有可能是一輩子，沒人真的知道。」

川普計劃周一（12日）飛往佛羅里達進行造勢，周二到賓夕法尼亞，周三前往愛荷華，與支持者進行大型集會。從川普自爆染疫，到住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（），重回白宮再到今天，不過9天時間，各界均以14天隔離期質疑川普是否不再「帶毒跑」，而若真的不具傳染性，川普在大型集會中再次染疫的機會多高，也是眾人抨擊的重點。

截至台灣時間12日上午7點30分，美國累計776萬593例確診、21萬4765人死亡。川普多次表示疫情在控制之中，美國人表現得非常好，並用自身「迅速痊癒」，沒有在眾人之前出現病疲態的現象，再次試圖降低疫情的嚴重性。