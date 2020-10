巴西辣模離奇失蹤！　幾個月後「赤腳裸半身」現身貧民窟

▲馮特絲被發現時精神狀態差,不少人懷疑是吸毒所致。(圖/翻攝自推特「@infowe」)

記者張靖榕/綜合外電報導

巴西26歲模特兒馮特絲(Eloisa Pinto Fontes)赴紐約發展後,曾為《ELLE》等時尚雜誌拍攝封面照片,但自2019年6月以後,她的家人就再也聯絡不上她。直到日前警方在巴西里約熱內盧一處貧民窟中,發現一名赤裸著上半身的女性,才讓家人再次和馮特絲聯繫上。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,馮特絲生於巴西東北部的阿拉戈斯州(Alagoas),擁有高冷亮麗的臉蛋和高挑身材的她很早就赴紐約發展,並與老公和同事男模博林諾(Andre Birleanul)同住。直到去年6月,她突然離奇消失,家人從此無法再連絡上她。

紐約市警方在5天後找到馮特絲,發現她一臉迷茫失去方向地在市區遊蕩。馮特絲的模特兒事業在失蹤後就已經中斷,她的經紀人喬伊(Joy)承諾會再替她接洽工作,而她提到她會來往紐約和德國,但也希望能在家鄉巴西有工作機會。然而馮特絲自此都沒再接到工作邀約,直到今年1月疫情爆發,時尚產業完全停擺。

報導指出,馮特絲在未告知家人的情況下,於1月秘密返回巴西里約熱內盧,而此刻她的家人仍在到處尋找她。據了解,馮特絲來到里約後很快就搬進新男友的家中居住,但戀人浪漫的時光僅維持幾個月,直到她的行為再次「復發」變得怪異,兩人的關係便隨之終止。

目前尚不清楚馮特絲從分手後到再次被人發現的這段期間,究竟在哪些地方待過。本月5日,貧民窟中幾名街友接連通報,說看到一名女子獨自在街上晃蕩,而且打赤腳、上身全裸。社工在隔天終於找到她,為她套上黃色上衣,並確認身分。

Crack addict? Top Brazilian model who went missing found wandering disoriented in Rio de Janeiro favela https://t.co/e5B9SEVHz0 #Andre Birleanu #Eloisa Pinto Fontes #Morro do Cantagalo #crack cocaine #drug addiction