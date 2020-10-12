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孔子學院中方代表陳屍家中！　美大學證實：FBI和警方發現屍體

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▲▼孔子學院的學生穿著特殊服裝，紀念孔子的誕辰。（圖／達志影像／美聯社）

▲孔子學院的學生穿著特殊服裝，紀念孔子的誕辰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社聖路易10日綜合外電報導

美國韋伯斯特大學（Webster University）今天證實，校內附設孔子學院的一名中方代表，在警方就一樁兒童色情案件進行調查搜索後，被發現在他的住家公寓中身亡。

「聖路易郵訊報」（St. Louis Post-Dispatch）昨天引述韋伯斯特大學發言人報導，警方7日通知校方，校內孔子學院的北京語言大學代表劉強（Qiang “David” Liu，譯音）被發現在住家身亡。

報導說，劉強去年1月起擔任韋伯斯特大學孔子學院北京語言大學代表至今，並列名該校孔子學院董事會的當然成員，但9日當天韋伯斯特大學官網已移除關於劉強的介紹。

根據報導，聖路易郡（St. Louis County）警方透過電子郵件表示，警察和聯邦調查局（FBI）探員是在6日晚間搜索劉強在韋伯斯特葛羅夫斯（Webster Groves）的公寓。

韋伯斯特大學今天發布聲明表示，校方並無證據或理由認為，相關兒童色情案件調查或劉強的死亡，與該校孔子學院或韋伯斯特大學有任何關連。

不過韋伯斯特大學說，校方仍將展開調查，以確定是否有任何證據顯示，任何校內人員因這起事件受到傷害。

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