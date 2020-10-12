女子被家貓咬一口…發燒身亡　屍檢死於「變異狂犬病」

▲女子被寵物貓咬到，結果罹患變異狂犬病身亡。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

哥倫比亞烏伊拉省有名婦人被自家的寵物貓咬傷，過了不久竟搶救無效身亡，屍檢結果竟是「變異狂犬病」，而該狂犬病的病毒宿主通常是野生蝙蝠。

綜合外媒報導，這名婦人住在烏伊拉省內瓦市，9月25日被自家的寵物貓咬傷後，出現高燒不退、神智不清的症狀，後續被送往醫院急救，但仍搶救無效身亡。

為求慎重，相關部門對女子的腦部進行解剖分析，10日得到結果，竟是死於變異狂犬病，而該狂犬病的病毒宿主通常是野生蝙蝠。

▼女子被自家的寵物貓咬到，接著高燒不退、神智不清，搶救後仍不治身亡。（示意圖／取自Pixabay）



對此，烏伊拉省衛生部長指出，應該是因為女子的家貓遭到蝙蝠攻擊，進而被變異型狂犬病病毒感染，接著又攻擊女主人，導致女主人身亡。

烏伊拉省衛生部發現事態緊急，發布紅色警報，積極尋找可能患有變異型狂犬病的動物、個人，以防止病毒進一步傳播。此外，內瓦市也同時採取動作，替省內3,000多隻貓狗接種狂犬病疫苗，到年底前還會替2萬9,000隻狗與1萬隻貓接種。

內瓦市衛生部人員說明，之所以會大動作接種，是為了防止狂犬病在城市內散播，目前已在市內大規模調查，掌握範圍達到61％。接下來內瓦市的保健機構還會進行生物實驗，將女子身上的病毒移植到白老鼠上面，以確定女子死於變異型狂犬病。

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▼目前該市大規模替貓狗接種狂犬病疫苗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

