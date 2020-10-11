晶片身分證補發原1200　內政部：資安成本高…考量民眾負擔改900

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

文／中央社記者陳俊華台北11日電

內政部規劃換發晶片身分證，補發費用擬從200元漲到900元。內政部戶政司長張琬宜表示，每年平均有42萬件身分證補發，遺失身分證是個人保管問題，收費已考量民眾負擔與政府成本。

內政部推動數位身分證，原本今年10月要換發，但受疫情影響，將延後到110年7月啟動全面換發作業。內政部日前預告「戶政規費收費標準」修正草案，補領身分證每張費用，擬由現行的新台幣200元，調漲為900元。有民眾建議由內政部公務預算吸收。

張琬宜向中央社記者表示，遺失身分證是個人保管問題，紙本身分證在過去幾年，平均每年都有42萬多件補發；民眾對於補發身分證要花200元不會特別在意，東西亂塞、找不到就去補發，但萬一身分證被撿走，就會有不必要的問題。

張琬宜指出，內政部設有24小時的專線，讓民眾可以隨時掛失身分證，深夜也有值班同仁接電話；且身分證遺失還是會有不法風險，原則上希望民眾好好保管，不要遺失身分證。

張琬宜表示，現在紙本身分證成本是50元，但補發是4倍，要收費200元；而晶片身分證成本是300元，如果也收4倍的費用，照理要收到1200元，但內政部考量民眾負擔，以及政府付出的各項成本，才決定訂在900元。

張琬宜說，補發身分證的費用，是經過跨機關討論，因為14歲以下要補發晶片護照的費用也是900元。內政部認為，晶片身分證投入的資安成本，遠比紙本身分證高，收費也不能低於護照，因此遺失身分證的補發費用，希望讓民眾會在意，並兼顧民眾的負擔。