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颱風昌鴻「U字大迴轉」遠離日本！　日網友熱議：與疫情有關

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▲▼　今年第14號颱風昌鴻原本被預測可能影響日本東京等大城市，但路徑幾經轉向，目前幾乎快成一個倒U字型。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲　颱風昌鴻原本被預測可能影響日本東京等大城市，但路徑幾經轉向，目前幾乎快成一個倒U字型。（圖／翻攝自日本氣象廳）

文／中央社東京11日綜合外電報導

今年第14號颱風昌鴻原本被預測可能影響日本東京等大城市，但路徑幾經轉向，目前幾乎快成一個倒U字型。路徑難料傳出跟疫情有關，引發日本網友討論，但事實上兩者並無關聯。

昌鴻生成後朝西北直撲日本沖繩，照7日的路徑預測，8日轉向朝北往日本九州，9日再轉向朝東北往日本四國，10日應會沿著日本本州島影響到東京等大城市。

不過，昌鴻實際上就像在日本外海繞了一個倒U字型，目前中心位置在八丈島南南東方約130公里處，預計晚間將從朝東轉向朝南南東行進，明天上午再轉往南行並減弱為熱帶低氣壓。

日本網路媒體每日新潮報導，有日本網友注意到，日本氣象廳對昌鴻的路徑潛勢預測圖，似乎比其他颱風來得大很多。

日本網友9日開始討論昌鴻的路徑潛勢預測圖大小，有網友說，聽說可能受到疫情影響，因為疫情造成民航機航班減少，讓本來由這些航機回傳的西風帶實測資訊不足，造成颱風路徑變得難以預測

雖然日本氣象廳同意昌鴻路徑潛勢預測圖的確較大，但路徑潛勢預測圖的大小跟疫情或是民航機回傳資訊等並沒有相關，而是跟颱風路徑預測難易度有關。

氣象廳人員表示，他們會利用幾個預測模型，再輸入氣象資訊得到預測結果。如果是比較容易預測的颱風，路徑潛勢預測圖就會比較小；反之，路徑潛勢預測圖就會比較大。

因此，就算沒有疫情影響，目前全球天空還是一堆民航機正常飛行，昌鴻的路徑潛勢預測圖還是會這麼大。

但日本氣象廳確實會在氣象預測方面，運用民航機所回傳訊息，「有搭載飛機通信尋址與報告系統（ACARS）的航機，跟地面上的機構可以建立資訊聯結系統」。民航機飛行時可將觀測到的氣溫與風向等氣象資訊，透過ACARS即時回傳，讓氣象廳運用在天氣預測。

民航機在天上蒐集的氣象資訊，跟掛在氣象氣球上的無線電探空儀（Radiosonde）功能類似。

至於昌鴻預測路徑並非持續朝東行進，變成迴轉往南走的原因，日本氣象新聞公司（weather news）報導，昌鴻路徑跟2011年第6號颱風很像，都是往北行進到本州島附近就迴轉南下，關鍵在於噴射氣流（Jet Stream）及高氣壓。

颱風如果碰到上空強勁通過的西風噴射氣流，就會加速往東行進；不過，由於噴射氣流位於北海道上空，所以對昌鴻並沒有帶來影響，即便昌鴻當時向東行進，但速度只有每小時20公里。

這次看來對昌鴻路徑產生影響的，是位於日本東方海面上的移動性高氣壓，及位於東南方海面上的太平洋高氣壓。昌鴻受到兩個高氣壓影響，無法持續往東行進，只能穿越太平洋高氣壓較弱的地方往南移動。

日本放送協會（NHK）報導指出，昌鴻會轉向往南主要受到南方6000公尺高度附近的低氣壓影響，因為這個低氣壓正往北移，加上低氣壓附近吹是逆時針旋轉的風，所以讓昌鴻的路徑變成朝南。

昌鴻往南走後雖然會進入海水水溫高的海域，但因為環境條件不足，預料威力不會再增強。日本氣象廳預測，昌鴻12日上午應該就會轉為熱帶低氣壓，不會再接近日本。

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