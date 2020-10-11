捷克參院改選　議長維特齊所屬反對派壓倒勝

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

文／中央社布拉格10日綜合外電報導

捷克反對派各黨在日前參議院選舉贏得1/3席次，讓執政的中間偏左聯合政府蒙受挫敗，反對派在國會上議院的主導地位更加鞏固。

捷克參議院總席次81席，2日與3日改選其中的1/3共27席，其中多數選區並在9日進行第二輪投票。美聯社報導，據統計局（Statistics Office）今天幾近全數開出的票數顯示，多為中間偏右的反對派各黨在兩輪制改選中囊括26席。

總理巴比斯（Andrej Babis）率領的中間派政黨「不滿公民行動」（ANO）僅拿下一席；其執政夥伴、左翼捷克社會民主黨（Social Democrats）則是把原本的10席全丟光。

他們所組的少數派政府，在國會下議院獲得極左派捷克共產黨（Communists）的支持，但捷克共產黨在參院並無席次。

市長與獨立人士黨（STAN）贏得11席；上月訪台的議長維特齊（Milos Vystrcil）所屬的人民民主黨（ODS）拿5席；基督教民主黨（KDS）3席。

捷克參議院議長維特齊8月30日率團訪問台灣，展開6天訪問行程，成為捷克自1989年轉型為民主國家以來，最高層級的訪台代表團，象徵台灣在歐洲的外交突破。維特齊訪問台灣引起各界極大回響，捷克此次參議院選舉同樣受到關注。