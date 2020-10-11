　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1年只有2次！母怕水禁他洗澡　貧童遭同儕霸凌…臉壓馬桶+廚餘倒頭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

施繼英說，雖然自己是中低收入戶，但只是物質上的窮，自己在許多社福團體幫助下順利成長，他感謝這些過程。「我的心不窮，甚至想要翻轉這個家，當有這個心的時候，我比任何有錢的人還有錢。」

圖文／鏡週刊

怕水的母親禁止兒子洗澡，於是兒子因臭味在學校被霸凌，長大後一度想過要拋棄母親；一家7口住在6坪大的屋子，大夜班保全的丈夫清晨下班回家，發現久病的太太吞止痛劑自殺；不識字的阿姨，每日服用精神疾病藥物讓自己穩定工作，但陪伴保護她的丈夫，卻在去年車禍過世。

1970年代，政府為扶助弱勢脫離貧窮，興建平價住宅提供低收入戶借住。位於台北市文山區的安康平宅是最大的低收入戶聚落，由於貧窮集聚、社區老舊，讓此處成為幽暗角落，被當地居民稱為貧民窟。

2016年開始，安康平宅開始更新改建為社會住宅，未來將成為興隆社會住宅社區。值此時刻，我們深入安康社區，記錄他們的生命故事。

家是政府的，但鐵門是私人財產，所以搬家後沒幾天，鐵門就被鄰居拆掉拿去回收賣錢了。

29歲的施繼英是國防醫學院放射科碩士，讀國中時從台北信義區搬到文山區，聽起來像哪個有錢人栽培的孩子，從商業區豪宅搬到文教區別墅。他家是低收入戶，因為原本住的「福德平價住宅」老舊要拆了，所以搬到「安康平價住宅」，他的母親有中度智能障礙，領有中度殘障手冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...
安康平價住宅位於北市文山區興隆路四段，由於社區範圍大、住戶多，社會局在此設立社工辦公室就近輔導。

台北市原有5處平價住宅，提供低收入戶居住。福德平宅拆除後，僅存萬華區福民平宅、大安區延吉平宅、北投區大同之家，以及位於文山區木柵興隆路四段的安康平宅。安康平宅曾有1,074戶居住，是台北市最大的低收入戶聚落。

2000年因高房價民怨，政府開始推動社會住宅政策，然而找地不易，安康平宅長年受歧視為貧民窟，毒品交易與暴力鬥毆事件時常發生，因房舍老舊加上土地夠大，成為適合都市更新並改建為社會住宅的目標。2016年開始，陸續拆除改建為興隆社會住宅。2年前，安康平宅停止申請入住，依據社會局安康平宅工作室統計，目前仍有252戶居住，其中身心障礙者90人、獨居老人37人。

生長過程　憤怒自卑

搬到安康平宅時，施繼英第一次憤怒到想把媽媽丟掉。母親沒有一般人的正常認知，認為一包包的漂亮衣服才是最重要的東西，但錢、存摺、印章、證件都當成垃圾留在之前的住處。「我直接指責她：『妳是不要錢？不要妳的身分證了嗎？妳那些破爛的東西，有比妳的存摺來得重要嗎？』」施繼英說。

國中前的生活有繼父幫忙，繼父過世後，施繼英開始自己跑區公所辦低收入戶證明，看了戶籍謄本發現自己是「四男」「從父認領姓」，追查之後，才知道自己是私生子，母親是情婦。5歲時親生父親過世，而母親生他之前有過一段婚姻，跟前夫生了一個女兒，後來母親被前夫拋棄。

成長過程中，他憤怒而自卑。母親怕水，認為浴室的地板跟牆壁只要是濕的，就代表很髒，所以從不洗澡，也禁止他洗澡，只能乾擦。國小時，他怕被打罵無法反抗，1年只洗2次澡。「記得有一次用毛巾擦身體，擦完整個臉盆都是黑的。」在學校，他因為身上臭味常被同學霸凌，曾經被同學把他的臉壓進馬桶裡。「我的同學還把整桶廚餘倒在我頭上。」回到家，母親沒有安慰他，反而對他說，因為有他這個孩子，日子才過得艱難。「我難過好久，我心裡想：『妳是我親生母親耶，還是說，妳其實不是我的親生母親？』」

大學時期的施繼英。

內心的憤怒，讓他成為染滿一頭金髮的少年，讀高職努力考取許多證照，總被以為是混混，直到大學住校遠離了母親，「我就變得比較正常了。」大學二年級的母親節，他特地帶母親去吃牛排。「我故意穿得西裝筆挺，牽著媽媽的手，服務生親切地招待我媽，我媽也笑得很開心。但這過程又讓我很生氣，我媽媽竟然說：『我不喜歡啦，你帶我吃滷肉飯就好了，吃什麼牛排？』」

畢業脫貧　強制遷出

施繼英曾讀過軍校，但不適應軍中生活又重考，他很努力，知道要翻轉自己的人生，終究需要一個亮眼學歷，私立科大畢業後順利考取碩士。但26歲碩士畢業時，還沒找到正職工作，更遑論拿到第一份薪水，就收到低收入戶資格被註銷的通知。依據《社會救助法》第五之一條，有工作能力未就業者，所得依基本工資核算。低收入戶家中的孩子一旦畢業，若未繼續讀書，就視為擁有最低起薪23,800元。施繼英與母親在法條中脫貧了，轉為中低收入戶，因此不能再借住安康平宅。

施繼英去年搬離安康平宅，故居的鐵門被鄰居拆去賣錢後，社會局在門外貼上2張管理公告禁止擅自使用。

施繼英提起那過程滿是怒氣。「我當下要求緩衝期，社工說依法處理，半威脅地說假設不離開，2個月後社會局將強制把我趕走，後來我去找了民意代表，社會局才跟社工說緩衝半年。」從小到大讀書、生活全靠社會福利補助，自己想有更多零用錢就去酒吧打工，家中沒存款。「我媽媽是一有錢就領出來亂花，買她覺得漂亮的衣服，還會給別人錢，錢拿一拿就不見了，我國中畢業後想幫她管錢還因此吵架。」

母親有囤積症，搬離安康平宅必須先處理滿屋子垃圾，一切都很趕，趕著找工作、住處，他沒有能靜下心思考未來人生怎麼走的奢侈權利。因為有水電工相關證照又有放射科學歷，他到醫院當電機工程師兼個案管理師。採訪時他剛轉職，到另一間醫療機構擔任長照工作站站長，為老人們講解保健知識。

擔心母親　無職退化

租屋是困難的，想租能跟母親各有房間的房子，每月至少要2萬元，又擔心房東知道母親情況拒租。雖然能申請租金補貼，但有些房東不想報稅也會拒租。幸好在圖書館讀書時，熟識的一位阿姨幫忙介紹，才租到2間各4坪大的公寓套房，1個月房租共計1萬5千元。施繼英的母親至今仍不懂為何要搬離安康平宅。採訪這天見到我們，不斷地問我們能不能幫忙，讓她再搬回平宅，她習慣原本的生活方式。

母子2人過去住在安康平宅，凡事都能找社工幫忙，現在一切都要靠自己。施繼英說：「說難聽一點，只要離開安康平宅，社工就不管我們了，也沒有安排轉介，只對我說：『你都這麼大了，你自己有能力照顧媽媽。』」安康平宅改建為興隆社宅，社宅提供3成的居住名額給原安康住戶，但施繼英沒有低收入戶資格，無法申請，只能與母親以一般里民資格抽籤，但沒抽中。社宅有租期，一般人入住最多住6年，弱勢戶可住12年。「就算抽中，也只能住12年。12年後我一樣要面對現在的問題，那時候媽媽更老了，又該怎麼安置她？」施繼英說。

施繼英（右）雖然對母親（左）有許多埋怨，但知道自己是母親唯一的依靠，而母親對於他有好學歷與好工作也很驕傲。

「現在沒有任何補助，只有媽媽的代賑工工作。」施繼英擔心，未來若自己賺更多錢，中低收入戶資格如果被取消，母親就會失去代賑工資格。母親61歲了，再4年就65歲退休。「到那時她會變成完全沒辦法工作的人，她需要藉由工作與接觸人群，才能減緩她的退化。」問施繼英想過在台北買房嗎？他不敢想，唯一的希望只有母親身體健康。

  • 鏡週刊關心您，再給自己一次機會
  • 自殺諮詢專線：1925（24小時）
  • 生命線：1995
  • 張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【貧民窟的故事2】中校投資失利妻久病自殺　窩6坪空間養5個孩子
【貧民窟的故事3】精障患者靠吞藥過活　唯一保護她的丈夫車禍走了
【貧民窟的故事4】肺癌治療後仍繼續抽菸　低收的她說：反正日子就這樣耗

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
女兒真的蹦出來！趙孟姿「炸彈孕婦寫真」　許孟哲笑曝差點拍不成
LINE轉吳夢夢A片挨告「求償5萬」　他急上網求救..本人秀
網紅穿比基尼「掉出車頭燈」搭機　美地勤擋下她逼換衣：太淫亂
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶焰火台南交通擠爆全卡關挨轟　交通局：接駁缺失策勵改進

快訊／東北風影響！北北基3縣市「大雨特報」　今晚起2地區也變天

1年只有2次！母怕水禁他洗澡　貧童遭同儕霸凌…臉壓馬桶+廚餘倒頭

漫威路跑台中登場！背心正妹狂吸睛　盧秀燕鳴槍1.4萬人大挪移

LINE轉吳夢夢A片挨告「求償5萬」　他急上網求救！本人秀截圖打臉

國慶收假日海象不佳20航次停航　晚間加開1班臺馬輪往馬祖

深夜爬抹茶山「忘燒紙錢」！押隊學長被竹子狂戳背　回頭看臉刷白

康軒「會妥善處理」不道歉　全教總氣炸：14日將發動全民全面抵制

收假日高屏空氣超髒「亮紅燈」！未來3天雲嘉南汙染物易累積

旅遊泡泡鎖定國家出爐！「帛琉」僅開放團體行

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

楊超越很會Freestyle「被封為說唱歌手」　Battle 187cm劉宇寧：腿長像踩高蹺！

國慶焰火台南交通擠爆全卡關挨轟　交通局：接駁缺失策勵改進

快訊／東北風影響！北北基3縣市「大雨特報」　今晚起2地區也變天

1年只有2次！母怕水禁他洗澡　貧童遭同儕霸凌…臉壓馬桶+廚餘倒頭

漫威路跑台中登場！背心正妹狂吸睛　盧秀燕鳴槍1.4萬人大挪移

LINE轉吳夢夢A片挨告「求償5萬」　他急上網求救！本人秀截圖打臉

國慶收假日海象不佳20航次停航　晚間加開1班臺馬輪往馬祖

深夜爬抹茶山「忘燒紙錢」！押隊學長被竹子狂戳背　回頭看臉刷白

康軒「會妥善處理」不道歉　全教總氣炸：14日將發動全民全面抵制

收假日高屏空氣超髒「亮紅燈」！未來3天雲嘉南汙染物易累積

旅遊泡泡鎖定國家出爐！「帛琉」僅開放團體行

美國房貸利率又創50天以來新低！　高端價格帶活躍

天然雙色「熊熊冰」萌翻！台南新開雪花冰　鋪現挖西瓜球超療癒

全球股市高潮迭起　券商複委託讓投資人輕鬆參與

酒駕男過彎失控　一砲三響！BMW前後都炸開…修車費曝光

休旅車不敵轎車...被猛撞翻一圈　路旁電桿神來一擋豎立路旁

國慶焰火台南交通擠爆全卡關挨轟　交通局：接駁缺失策勵改進

港府：校園絕不能成港獨溫床　教育局的把關實屬必要

捷克參院改選　議長維特齊所屬反對派壓倒勝

中職／二代象迷連晨翔開球　細數超級洋將養父鐵、風神

160國禁萊克多巴胺　游淑慧：國際標準在台灣是綠色標準

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

400無人機排出6字　萬人激動哭了

京華城4月2死　命理師曝恐怖原因

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

蓮花颱風誕生！另2颱恐接力生成　晚起變天防大雨地區曝

全教總：14日將發動全民全面抵制康軒

康軒董座霸凌吹哨人　大同大學取消頒授名譽博士

快訊／開幕第2天網罵爆！台中「總站夜市」大停電

屏東滿盤生魚片只要300元...網笑：北部人哭了

潑屎妹自立屎幫幫主　不屑「一日60萬包養」

還原奶揭祕！真假鮮奶成本竟差數倍

教練被學生打槍　殺人裝殉情手心露餡

吃到飽生魚片和單點差在哪？網倒點破真相

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

國慶日台灣藝人全噤聲…「這8藝人」霸氣開口網讚爆！

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

《我的婆婆》劇情大反轉！　他比「一哥」先悲劇

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

路上看到機車煞車燈恆亮　網批恐藏危機

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

5歲飛飛翔翔超速長高「超過190cm陳建州的腰」

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

400無人機排出6字　萬人激動哭了

鼠寶逃家多日　室友車蓋翻出牠！

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面