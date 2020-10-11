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泰國「火車直撞巴士」直接削頂20死30傷！　多人陳屍巴士內部

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▲▼ 泰國曼谷東部11日發生嚴重事故，列車撞觀光巴士至少20死30傷。（圖／翻攝自推特@Ruamduay） 

▲巴士車身嚴重受損。（圖／翻攝自推特@Ruamduay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國11日發生火車撞觀光巴士的意外事件，根據當地政府的最新統計，至少造成20人死亡，30多人受傷。外傳巴士內部有多具遺體，根據當地媒體稍早消息，官員仍無法把大多數遺體運離現場。

事發地點位在北柳府（Chachoengsao province）的Khlong Khwaeng Klan車站。根據推特流傳的畫面，可見掛有車牌的白色觀光巴士直接被削頂，後車燈燈罩掉落懸掛在一旁，斜躺在鐵軌上頭，而綠色列車車身也同樣受損，行李散落一地，死者遺體就躺在鐵軌旁。

外傳該輛巴士載有65名乘客，當時正前往一間寺廟準備參加守夏節結束儀式。政府相關單位現已介入調查，以便釐清事故細節。

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