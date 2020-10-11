戴口罩排練+全面消毒仍失守　日埼玉劇團爆62人群聚感染

▲日本劇團爆出62人群聚感染，幸好都是無症狀或輕症。（示意圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本埼玉縣埼玉市一劇團爆出多人新冠肺炎群聚感染，截至10日為止，已有62人確診。該劇團曾在4日及6日於練習場內為公演練習，雖然有配戴口罩，並仔細消毒，但仍發生群聚感染，目前埼玉縣及埼玉市政府正在調查傳染途徑，及找尋其餘密切接觸者。

據《朝日新聞》報導，參與劇團演練的工作人員及演員共91人，近日正在一處四樓練習場為音樂劇《姬百合》進行彩排，沒想到爆發群聚感染，62人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），好在都是無症狀或輕症。

據了解，確診者分別居住於東京都、埼玉縣、神奈川縣以及千葉縣，其中一名確診男性曾在東京有確診者的劇團中練習過，由於爆發疫情，公演將取消。

值得注意的是，市政府表示，在4日及6日的練習活動中，工作人員均戴著口罩等防疫裝備，所有設施、器材也都有進行消毒清潔，包含兩個80平方公尺的排練廳，雖然因防止練習的聲音外傳而緊閉門窗，但會固定每小時通風一次，因此目前仍在調查詳細傳染途徑。

埼玉縣10日新出現的確診人數為100人，也是有史以來最高的一天。

▲日本北海道民眾戴著口罩。（圖／路透）



除此之外，北海道昨日也首次出現單日4個不同的群聚感染，分別位於札幌市的專門學校、兩間餐飲店，以及陸上自衛隊東千歲駐屯地等，共新增24例確診，其中20人都在札幌市。

據NHK報導，札幌市的專門學校出現4名新確診者，加上早前染疫的同校學生已有9人確診，都是同科系的學生，而餐飲店則均位於札幌市薄野區，包含顧客及服務人員在內，確診人數分別是10人及7人。

陸上自衛隊東千歲駐屯地累計過去已有5人感染，新增確診者是一名20多歲女隊員，初步推測與早前赴東京都朝霞駐屯地參加訓練有關。

北海道截至10日已經連續出現確診14日，每日新增確診數都超過10人，目前全道總感染數為2347人，最嚴重的札幌市有1589人。