阿富汗塔利班挺川普連任還關心病情　競選團隊：拒絕他們支持

▲塔利班公開表態支持川普連任。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）日前公開表態支持美國總統川普贏得11月大選，取得連任，並表示希望他勝選後能從阿富汗撤軍，甚至還關心川普感染新冠肺炎後的身體狀況。川普團隊方面在收到祝福後，婉拒了塔利班的支持，僅表示「總統本人以保護美國利益為優先」。

根據CBS報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）日前接受美媒《CBS News》採訪，並在採訪中大讚川普對塔利班的態度冷靜又明理，因此非常希望他能贏得總統大選，來結束美國在阿富汗的軍事行動。同時穆賈希德也透露，他們在得知川普不幸感染新冠肺炎後，感到非常擔憂，因此很關心他的身體健康狀況，不過看起來康復的非常快。

川普競選團隊公關組長莫托（Tim Murtaugh）則發表聲明指出，「我們拒絕塔利班的支持，塔利班應該知道總統將始終以任何必要的手段來保護美國的利益。」

▲美國與塔利班達成協議，準備撤離駐阿富汗美軍。（圖／路透）



報導指出，美國國務卿蓬佩奧在9月重申，他們在和塔利班副主席會面後，已經暫定將在2021年的4月或5月全面撤軍，目前駐紮在阿富汗的美軍不到5000人，美國國安顧問羅伯特（Robert O'Brien）也曾表示到明年年初後這個數字將降到2500人。川普在近日也曾發文表示，所有部隊都應該在聖誕節前回家。