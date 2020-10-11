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北韓飛彈全球最大！美專家錯愕稱「怪物」：核武能直接威脅美國

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記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒昨（10）日晚間7時播放勞動黨75周年閱兵儀式，其中新型洲際彈道飛彈（ICBM）、新型潛射彈道飛彈（SLBM）北極星4A型等戰略武器亮相，讓美國與日本軍事專家驚呆，直呼北韓新研發的飛彈為「怪物等級」，是世界最大的移動型洲際彈道飛彈，能與舊蘇聯齊名。

▲▼北韓昨公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）

▲北韓昨公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）

美國華府智庫「國家利益中心」防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）在當地時間10日指出，儘管今年北韓面臨颱風、糧食供應不穩、國際制裁、新冠病毒（COVID-19）疫情，仍向全球展現研發長程導彈的決心，「新型洲際彈道飛彈是北韓目前所持武器中最強的，不排除是全球最大的道路移動型飛彈，不僅拉長射程，還可運載體積更大的物體。」

▲▼北韓陸軍砲兵機動戰車隊。（圖／路透社）

▲北韓公開新款超大型放射砲（火箭炮）。（圖／路透社）

美國加州明德大學國際研究學院學者漢娜姆（Melissa Hanham）在接受《路透社》訪問時，則直指此次北韓新研發的飛彈為「怪物」。

日本東京大學先端科學技術研中心特任助教小泉悠表示，此次北韓新研發的超大型洲際彈道飛彈，其體積幾乎與先前美國、舊蘇聯所生產的飛彈一樣大，「可以說是全球最大的移動型洲際彈道飛彈。」

小泉悠分析，「過去飛彈幾乎不可能搭載多枚彈頭，然而北韓亮相的新款飛彈卻做到了！若北韓發射這款能搭載多枚彈頭的新型飛彈，在攔截上可以說是相當困難，因此我們可期待，北韓可能已擁有對美國的核武遏止力。」

▲▼北韓昨公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）

▲北韓昨公開新款SLBM「北極星4A」。（圖／達志影像）

至於北韓公開的新型潛射彈道飛彈「北極星4A」，小泉悠表示，該款潛射飛彈的長度比先前得還要來的短，又具有一定射程，若要搭載至潛水艇可以說沒有問題，「北韓可能正計劃打造一款能搭載多枚飛彈的潛水艦艇。」

日媒《讀賣新聞》分析，北韓此次公開的新型洲際彈道飛彈，其射程可能超過「火星15型」的1萬3千公里；而此次公開的移動型發射台（發射車）的外觀也與先前不同，推斷性能可能也有所提升。

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