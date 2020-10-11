百萬紅軍聚平壤！日媒分析「壯觀表演」畫面：金正恩灑淚道歉很稀奇

▲北韓當局選擇在10日凌晨舉行閱兵，震驚國際。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（10）日迎來勞動黨成立75周年紀念，為此當局破天荒選擇半夜凌晨時分在平壤金日成廣場舉行閱兵慶典，令外界好奇北韓最高領導人金正恩此舉的政治意圖。日本媒體評論，北韓政府此舉可能是為了展現出最佳的表演效果，或是欲躲避美國軍方偵察衛星。

《朝日新聞》指出，金正恩在閱兵演說中不斷致謝、道歉，其表現出的反省態度明顯與先前不同；而金正恩一方面未提及美國、一方面又在談話中提到，若有敵對勢力威脅北韓安全，則會動員強大武力施以報復，此舉可能是為了不直接觸怒美國、減少兩國敵對意識。

▲李炳鐵向金正恩報告，已完成閱兵準備。（圖／路透社）

《讀賣新聞》分析，金正恩一方面避談美國、一方面卻向國際展示最新戰略武器，很可能是為美國總統選舉之後的大局留下雙方談判的餘地，並同時警告美國，北韓隨時可進行最新武器試射，此成為北韓的談判籌碼。

《產經新聞》在報導中指出，北韓先前曾要求各國駐平壤使館人員，黨慶當天禁止靠近金日成廣場一帶。報導解釋，北韓此次夜間閱兵實在是極度罕見，不僅使用大量照明設備點綴閱兵儀式，且動員大規模兵力參與，此舉有可能是為了躲避南韓與美國的偵測。

▲北韓舉國歡慶勞動黨成立75周年。（圖／路透社）

《產經新聞》認為北韓深夜閱兵，帶有向外界誇耀強大國威的效果，「以金正恩委員長的立場而言，原本在黨慶閱兵儀式上，必須展現經濟、軍事、外交等所有領域5年以來的碩果；然而隨著與美方交涉面臨破局、加上新冠肺炎（COVID-19）全球疫情，北韓處於前所未有的困境。」

《每日新聞》分析深夜閱兵的意圖，認為北韓此舉不太像是對國際社會實行軍事挑釁，反而較像是單純展現強大國威、團結國內勢力。

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