掛台灣國慶海報…《環時》批玩火！　印度執政黨嗆：中國先背叛

▲ 印度人民黨德里黨部發言人巴加9日深夜率團，在中國駐印度大使館附近區域，掛上台灣國慶海報 。（圖／翻攝自推特／Tajinder Pal Singh Bagga）

記者詹雅婷／綜合報導

中國駐印度使館外的街道9日深夜掛起台灣國慶海報，讓中共黨媒環球時報開口斥責「玩火」。但就在消息傳出後，懸掛海報的印度人民黨德里黨部發言人巴加再度發文表示，是中方先背叛印度，「我們才剛開始要連本帶利討回來，還會有更多行動的，等著瞧吧。」

印度人民黨德里黨部發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）9日深夜率團，前往中國駐印度大使館附近區域，把100面慶祝中華民國雙十國慶的海報懸掛在路燈柱、路樹上頭。只不過，環球時報10日撰文指出，此舉實屬「玩火」的行為，會再度衝擊原本已經惡化的中印關係。

面對來自中國官媒的批評，巴加透過推特表示，當中國國家主席習近平2019年來訪印度時，政府以最高敬意的迎賓傳統禮俗「Atithi Devo Bhava」接待，但中國卻選在邊境地區拉達克背叛（backstabbed ）印度，「你們打破信任，你們開始玩火，是你們惡化這段關係，我們這才剛開始連本帶利討回來，還會有更多行動的，等著瞧吧。」

巴加這則推文也引起眾多網友熱烈關注，迄今轉發數已達1.9萬則，超過7.4萬人按讚。許多網友認同巴加所言，並表達對台灣的支持。

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