瑞典環保少女挺拜登！憂大選結果影響全球環保政策　公開籲投票

▲瑞典環保少女格蕾塔‧桑伯格(Greta Thunberg)。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

瑞典17歲環保少女桑伯格(Greta Thunberg)今日發文表態,支持美國總統候選人拜登,並表示自己並未參與任何政黨,但即將到來的美國總統大選的重要性遠遠超過所有。據了解,桑伯格早在先前就已經數次槓上川普,經常在國際場合中譴責各國領導人在氣候政策上的不足,而川普也不甘示弱回嗆桑伯格。

綜合外媒報導,桑伯格在推特上發文表示,「我從未參加任何政治黨派,但即將到來的美國總統大選重要性已經遠超過所有,站在氣候變遷的角度,這遠遠不足,當然許多人會將票投給另一位候選人,但我的意思你們知道的,團結起來然後一起透票給拜登吧!」

▲桑伯格和川普數次槓上。(圖/路透)



報導指出,美國年長者投票踴躍,因此年輕人相較來說投票率較低,桑伯格的推文可能會激勵到年輕族群出來投票。

不過桑伯格和川普兩人頭一次槓上,早在去年年底桑伯格成為《時代》雜誌2019風雲人物時,川普就公開形容這非常可笑,還要桑伯格先管理自己的情緒問題,更要她找朋友看場老電影。而桑伯格也曾在聯合國氣候峰會中,譴責各國領導人只在乎經濟,無視氣候變遷的議題。

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O