北韓閱兵...新武器可直摧美國！南韓嚇歪　青瓦台緊急召國安會議

▲北韓盛大慶祝勞動黨成立75周年紀念。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（10）日迎來勞動黨成立75周年紀念，官媒《朝鮮中央電視台》於當地時間下午7時率先公開最高領導人金正恩凌晨0時閱兵、演說影像。北韓最新研發的新型洲際彈道飛彈（ICBM）、新型潛射彈道飛彈（SLBM）、北極星4A型等戰略武器在閱兵儀式中亮相，金正恩演說時情緒激昂，對人民道歉、喊話，並呼籲疫情結束後能再次與南方（南韓）同胞合作。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台今（11）日上午對此緊急召開國家安全保障會議（NSC），討論北韓當局對國際社會公開的新研發戰略武器，以及李姓公務員被槍殺、前北韓駐義大使趙成吉（조성길，音譯）定居南韓等爭議事件，近期韓半島（朝鮮半島）關係充滿變數。

此次金正恩在對話中軟硬兼施，向南韓展現柔軟、欲取得對話契機的態度，其用意也是青瓦台討論的焦點。

▲北韓官媒播放的閱兵儀式影片中，公開新型洲際彈道飛彈等武器。（圖／達志影像）

金正恩在此次談話中雖然對美國隻字未提，卻不斷提到北韓將持續擴展戰爭遏止力，以求擁有能消滅侵略者的自衛武力，此舉不僅可避免直接觸怒美國，還可正當化研發新型戰略武器的名份。

在北韓此次公開的戰略武器中，新型洲際彈道飛彈長度與直徑皆超越以往的記錄，且可搭載多枚核彈頭，能直接對美國本土構成威脅；而新型潛射彈道飛彈「北極星4A」直徑也比以往來得粗，可搭載多枚彈頭。

另外，在影片中可看到，新亮相的洲際彈道飛彈移動型發射車輛（TEL）擁有11軸、22輪，超越先前洲際彈道飛彈「火星15型」發射車的9軸18輪，說明飛彈的重量增加，威力自然不容小覷。

目前北韓官方尚未正式命名新亮相的戰略武器，先前也未進行相關試射、實驗 。

▲金正恩帥氣進場，準備在閱兵儀式發表談話。（圖／路透社）

長期研究北韓飛彈的韓國航空大學教授張泳根（장영근）指出，新型洲際彈道飛彈的直徑之所以擴大，是因為第1段搭載2雙推進引擎、第2段則搭載2019年12月進行兩次燃燒實驗的新款推進引擎。

據悉，北韓曾在2019年12月7日與13日，在平安北道鐵山郡東倉里西海（黃海）衛星發射場附近的火箭引擎實驗台，進行兩次的引擎燃燒實驗。當時南韓軍方與情報當局推測，北韓可能欲研發新型多段火箭。

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