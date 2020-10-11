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川普「手貼神秘OK繃」最新病況曝！　專家：過去48hrs曾接受處置

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▲▼ 美國總統川普染疫後首度出席公開行程，手背貼有繃帶引人關注。（圖／路透）

▲ 川普手背貼的東西引人關注。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普10日出席白宮公開活動，引發外界對於「超級傳播大會」再度爆發的疑慮，但根據美國白宮醫師康利稍早公布最新備忘錄，川普已不具傳播風險。只不過，他被媒體捕捉到手背貼的東西相當類似OK繃，不排除他仍在接受治療的可能性，且政府迄今仍避談川普最新的病毒檢測結果，身體確切狀況成謎。

CNN報導，依據康利（Sean Conley）10日晚間公布的最新備忘錄，川普符合疾管局（CDC）的安全結束隔離標準，且當日上午的核酸檢測（PCR）樣本顯示，他已不對他人產生傳播風險，距離首次出現症狀已有10天時間，如今超過24小時沒有發燒，症狀均有改善。康利說，「經多次先進測試，沒有證據顯示（川普體內）病毒仍在持續複製。」

只不過，康利並未提及川普接受何種測試；更令人關注的是，就在川普在白宮南草坪陽台發表約17分鐘的談話時，可見有個類似OK繃的膚色物貼在右手背上。

醫學專家向每日郵報透露，以一般情況來說，該處正好是經常用於打點滴、注射藥物的地方，或是抽血。史丹佛醫學院麻醉學臨床講師卡巴雷諾（Jorge A. Caballero）表示，川普5日出院時，手背上並沒有貼東西，如今它存在的事實，也意味著他在過去24小時至48小時這段期間內，有過透過靜脈注射（IV）。

報導指出，川普接受多種新冠藥物治療，除了口服的類固醇藥物「地塞米松」（dexamethasone），抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）以及再生元製藥的抗體雞尾酒療法。

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