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停火生效才過5分鐘！　亞塞拜然和亞美尼亞又互控開火

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▲▼亞美尼亞與亞塞拜然交戰，啞彈擊穿柏油路面。（圖／路透）

▲亞美尼亞與亞塞拜然交戰，啞彈擊穿柏油路面，兩旁皆是民宅店家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然原本在俄羅斯調停下，同意於當地時間10日中午12點停火生效，並交換求范與陣亡官兵遺體；然而協議才剛生效不出幾分鐘，雙方再度指控對方打破停火協議，傳出的消息令人懷疑此次停火究竟能維持多久時間。

路透社報導，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的調停下，雙亞國家在莫斯科進行長達10小時的馬拉松式談判，最後終於同意於10日暫時停止自上月27日以來的交火狀態，但雙方就爭議區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的問題，始終未有共識。

10日中午，停火協議生效不出幾分鐘，雙亞又再次指控對方打破協議。親俄羅斯的亞美尼亞（Armenian）由國防部發聲，痛斥亞塞拜然（Azerbaijan）在停火5分鐘後，就向納戈爾諾-卡拉巴赫開火，導致2名平民死亡。亞塞拜然則聲稱在同一地區，砲彈打入軍隊佔領區，造成一名平民死亡。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）告訴俄國「RBC news」，表示交戰雙方已經接觸尋求公布一項政治聲明，但他也指出戰鬥暫時會持續下去，「我們會戰到最後，奪回屬於我們的東西。」該國外交部長貝拉莫夫（Jeyhun Bayramov）則指出，等到紅十字會安排雙方遺體交換完畢，停火期限就會終止。

亞美尼亞外交部長則表示，會利用所有外交管道試圖保住停火協議。與此同時，爭議區政府的外交部則指控亞塞拜然，刻意利用停火談判掩蓋持續揮軍侵略的事實。

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