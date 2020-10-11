川普拚大選前推「1.8兆美元紓困」惹兩黨抨擊　唯一共識：歧見太多

▲川普表示想在選舉前通過白宮提出的紓困方案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普日前再提出總額1.8兆美元（51.5兆元）的紓困案，並表示會與民主黨人尋求共識，再11月3日總統大選前推出；然而不過一天，這項紓困案便引來兩黨議員齊聲譴責。

路透社報導，民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）斥責，川普政府在控制疫情方面毫無章法，而且給予川普太多權力決定前一次紓困金究竟該流向何處。裴洛西在每周給民主黨人同事的信中寫道，「事到如今，我們在許多優先事項上仍有歧見，而民主黨還在等政府就幾項規定表意見，因為紓困總金額仍在持續協商中。」

據消息人士指出，在和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的電話會議上，多名共和黨參議員批評川普政府提出的紓困案。

▲民主黨與共和黨互擋對方提出的紓困案，裴洛西這次預料會繼續出招。（圖／達志影像／美聯社）

川普政府提出的1.8兆版本與民主黨先前2.2兆元的版本較為相近，白宮女發言人法拉赫（Alyssa Farah）表示，白宮仍想將紓困花費控制在２兆元以下，但想要對個人、中小企業和航空業，提供直接補助。

目前裴洛西與梅努欽正持續對話，不過共和黨領袖、參議員麥康諾（Mitch McConnell）懷疑，兩黨在總統大選前要想通過第二輪紓困法案可能仍很困難，「隨舉接近了，在這個關口，兩黨對於什麼才是需要補助的歧見相當廣泛。」