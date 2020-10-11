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全球破3700萬人染疫！日增35萬例「WHO沒輒」　川普白宮開支持者趴

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▲▼川普染疫後白宮首辦活動，數百名支持者到場。（圖／路透）

▲川普染疫後白宮首辦活動，數百名支持者到場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

截至台灣時間11日上午6點30分，全球累計突破3700萬確診，來到3706萬6415例，死亡人數107萬393人。WHO前一日通報全球單日35萬確診，創下疫情以來新高，對此該組織專家表示，目前無新的應對方法，只能請各國重點照顧高危險群。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計確診人數770萬8766例、21萬4302死、306萬2983人病癒、總篩檢人數1億1334萬7658人。總統川普染疫出院至今還未滿10天，也尚無法肯定已不具傳染能力，美東時間周六（10日）仍在白宮辦活動，並在數百名支持者面前脫下口罩。

位居第二的印度則是累計697萬9423例、10萬7416死；巴西全球第三，累計505萬5888例、14萬9639死。巴西過去24小時新增15萬198人染疫，559人死亡。

疫情再起的歐洲，西班牙染疫人數來到86萬1112例、3萬2929死；法國則是73萬2434例、3萬2601死。法國10日通報單日新增2萬6896人染疫，再創紀錄，而且是自疫情爆發以來首度突破2萬6000例；另外，新增54人病故。

年中疫情一度嚴重的伊朗，目前累計49萬6253例確診、2萬8293死，如今總統羅哈尼（Hassan Rouhani）面對全國第3波疫情再起，宣布即日起首都德黑蘭公共場所必須強制戴口罩，違者將倍處億罰200萬里亞爾（約新台幣1364元）。

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