印媒反中！推印台系列專題　聚焦台印合作確保共同發展

▲印媒在台灣雙十國慶當天推出專題系列第一篇報導。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者康世人新德里10日專電

在中國施壓印度媒體後預告要推出一系列印台關係專題的News 21，今天如期推出專題報導第一篇，受訪專家建議，台灣與印度應緊密團結在一起，以確保共同發展及安全和平。

報導一開始描述在台灣慶祝國慶前夕，外交部長吳釗燮推文要中國「滾」，點燃戰火，指責北京試圖對印度媒體施加審查制度，要印度媒體避免違反「一中」原則。

News 21指出，受訪的外交政策專家和學者都建議，印度與台灣應加強關係，「敵人的敵人就是我的朋友」；新德里應接受台灣作為一個有自主主權的政治實體，深化人與人的關係，促進兩國間更緊密關係。

遠景基金會執行長賴怡忠接受News 21訪問時說，印台關係需要超越中國因素，從民進黨的第一任政府以來，台灣一直視印度為經濟成長的下一個機遇，及亞洲的戰略夥伴，但印度外交政策的制定機構卻「相當保留的回應了此一要求」，這個機構只把台灣看作是印中關係的麻煩（liability）。

Gave my comments for the first article in the series on #India-#Taiwan relations! Wll be writing the next one! Congratulation to all my friends in Taiwan for #TaiwanNationalDay @the_news_21@Kunal_Chonkarhttps://t.co/qLd847b7c5 — Namrata Hasija (@hasijanamrata) October 10, 2020

賴怡忠認為，印度與台灣需要擺脫這種心理障礙，才能推動新德里與台北的關係。由於印度外交政策制定機構不允許部長級官員訪台，無論是中央政府首長還是一級地方政府首長；這對台商來說，意味著無法獲得中央和地方政府吸引台灣投資的承諾，建議首先應鬆綁台印部長級官員和國會層級訪問的限制來取得進展。

印度智庫「中國分析及策略中心」研究員夏海娜（Namrata Hasija）則表示，印台的關係具備極大潛力，但在中國因素影響下，印台間的交流僅限於經貿、文化方面；相較之下，安全合作和軍事交流則保持低調和緩慢的發展。

夏海娜認為，以目前的狀態，印度不願與中國對抗，也決定不屈服於北京。如果中印發生衝突，印度首先尋求美國、日本及俄羅斯等國家幫助，而不是台灣。

她又指出，儘管印度與美、日等國家的關係日益加強，但印度不會與這些國家簽署「安保協定」，更遑論與台灣建立安全聯盟了。

夏海娜強調，雖然台灣在軍事戰略方面的影響力與價值對印度來說不如其他國家，但台灣在平衡中國方面具有獨特作用。為增加台印安全合作的潛力，必須向印度明確化這種合作的具體利益和價值。但如果中印發生衝突，因印度需要美國領導的同盟支持，台灣可能在這樣的架構下提供幫助，且擴大與印度合作。

印度退役海軍司令、普恩（Pune）海洋研究中心主任達斯（Arnab Das）認為，台灣是印度的重要海上夥伴，可為印度保障印度洋地區這個後院邁出重要步伐。在印度洋地區及印太戰略架構的背景下，台灣因擁有高階電子與數據科學的能力，可成為印度在開發有效水下領域覺知（Underwater Domain Awareness）架構時的非常關鍵合作夥伴。

另有多位印台受訪學者專家，聚焦在印度與台灣旅遊、研發、科技合作、教育和經貿等軟性外交的發展，並認為印台關係將與強大國家一起，發展全球經濟與安全體系，這將可減少各界對中國影響力的擔憂。

根據透露，News 21今天推出印台系列首篇報導後，將於16日推出第二篇報導。