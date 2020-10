印媒反中！推印台系列專題　聚焦台印合作確保共同發展

▲印媒在台灣雙十國慶當天推出專題系列第一篇報導。(圖/記者李毓康攝)

文/中央社記者康世人新德里10日專電

在中國施壓印度媒體後預告要推出一系列印台關係專題的News 21,今天如期推出專題報導第一篇,受訪專家建議,台灣與印度應緊密團結在一起,以確保共同發展及安全和平。

報導一開始描述在台灣慶祝國慶前夕,外交部長吳釗燮推文要中國「滾」,點燃戰火,指責北京試圖對印度媒體施加審查制度,要印度媒體避免違反「一中」原則。

News 21指出,受訪的外交政策專家和學者都建議,印度與台灣應加強關係,「敵人的敵人就是我的朋友」;新德里應接受台灣作為一個有自主主權的政治實體,深化人與人的關係,促進兩國間更緊密關係。

遠景基金會執行長賴怡忠接受News 21訪問時說,印台關係需要超越中國因素,從民進黨的第一任政府以來,台灣一直視印度為經濟成長的下一個機遇,及亞洲的戰略夥伴,但印度外交政策的制定機構卻「相當保留的回應了此一要求」,這個機構只把台灣看作是印中關係的麻煩(liability)。

