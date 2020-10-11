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AIT主席祝賀雙十國慶　持續推動台美關係：幫助台灣提升國防

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▲▼109年國慶大會,蔡英文總統與立法院長游錫堃,副總統賴清德向表演團體揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲美國在臺協會（AIT）錄製短片祝賀台灣。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

受疫情影響，駐美代表處今年取消國慶晚會，改邀美國政要錄短片慶雙十。美國在台協會主席莫健在影片中表示，今年見證美台關係深度，美方將持續推動雙邊關係並助台灣提升國防。

由於美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情依然嚴峻，駐美代表處今年取消以往在華府雙橡園舉辦的國慶晚會，改以錄製影片方式慶祝雙十國慶。代表處今天上午10時10分發布這部長約15分半的影片。

影片由駐美代表蕭美琴以流利英文演說開場，並集結美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）與6位友台議員對台灣的祝賀。影片細數美台關係今年重要里程碑，包含美國衛生部長艾薩（Alex Azar）與國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，及國務院成立美台經濟商業對話平台等。

莫健在影片中表示，2020年在許多面向都是充滿挑戰的一年，美台共同面對全球性疫情，一同哀悼台灣民主之父、美台良好友誼重要推手李登輝的逝世，但同時也見證雙邊關係的韌性與深度。

莫健舉例，美方歡迎蕭美琴擔任駐美代表，艾薩訪台之旅不只彰顯台灣防疫成果，也突顯台灣在世界各地主動提供的協助。此外，總統蔡英文在解決長期貿易議題所展現之大膽無畏領導力，為美台間更深入與廣泛經濟合作鋪路。

在中國頻頻軍事恫嚇台灣之際，莫健指出，對台海穩定的威脅，反而強化美台在安全議題上的合作，這不僅涉及重要軍售，也包含協助台灣國防打造更有效的嚇阻能力。

展望未來，莫健表示，美國將與台灣合作增進雙邊人民連結，也會支持台灣自我防衛的能力。他並強調：「我們將彰顯台灣對國際社會的正面經濟、文化與醫療貢獻，也將推崇台灣為代議民主、美台共享價值與利益的典範。」

參議院軍事委員會主席、參院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）則表示，長期以來，中共試圖阻止台灣的獨立性與成功，參院軍委會今年通過的國防授權法案（National Defense Authorization Act）清楚表明，美國與台灣站在同一陣線，對抗中共及其任何企圖影響台灣人民享有自由之舉。

其他錄製雙十影片的議員包括參院外委會民主黨首席議員、參院「台灣連線」共同主席梅南德茲（Robert Menendez），以及眾議院「國會台灣連線」4名共同主席夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）。

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