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2020國慶焰火50萬人離場交管接駁大考驗　黃偉哲坐鎮疏導

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▲台南市長黃偉哲關心交通疏導狀況，立即搭乘警用機車趕往交通局大台南智慧交控中心，了解民衆車輛散場狀況，並指示透過各路口監視畫面狀況，全力疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲關心交通疏導狀況，立即搭乘警用機車趕往交通局大台南智慧交控中心，了解民衆車輛散場狀況，並指示透過各路口監視畫面狀況，全力疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020國慶焰火10日晚上在台南市安平區漁光島施放，湧進超過50餘萬人，比預估20萬人多出1倍多，嚴重考驗台南市政府交通疏導計畫，台南市長黃偉哲於活動結束後，關心交通疏導狀況，立即搭乘警用機車趕往交通局大台南智慧交控中心，了解民衆車輛散場狀況，並指示透過各路口監視畫面狀況，全力疏導。

散場時市府除已規劃310輛大客車接駁疏散外，並緊急協請客運業者加派人車投入接駁疏散作業，5條區外接駁車路線共接駁1500餘車次、載送68000餘人，警察局全面動員投入交管路口的交通指揮，將車潮引導從金華路、海安路及西門路等南北向道路分流疏散，降低台17線的交通負荷。市長黃偉哲也到大台南智慧交通中心，慰勉國慶假期交通疏運小組的辛勞，指示全力協助遊客平安返家。

▲台南市長黃偉哲關心交通疏導狀況，立即搭乘警用機車趕往交通局大台南智慧交控中心，了解民衆車輛散場狀況，並指示透過各路口監視畫面狀況，全力疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國慶假期交通疏運小組，在大台南智慧交通中心全程監控離場交通狀況，運用調撥車道、號控調整疏散車潮，警察人員也在華平路、健康路、安平路、濱南路（台17線）等路段各管制路口指揮協助車輛依規劃路線離場，並回報最新路況，同時也利用CMS公布道路即時資訊，引導車輛多多利用金華路、海安路、西門路等南北向道路離場，避免台17線過度壅塞。

▲台南市長黃偉哲關心交通疏導狀況，立即搭乘警用機車趕往交通局大台南智慧交控中心，了解民衆車輛散場狀況，並指示透過各路口監視畫面狀況，全力疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，晚上8時起至12時，實施「散場調撥」等配套措施，計有3條調撥車道及2條單行道，及重要路口實施轉向管制，北返的民眾可就近利用和緯路、南下的民眾可就近利用新樂路，相關具體措施如下：

1、和緯路調撥一車道供東向離場，於中華西路口禁止右轉。

2、永華路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左右轉。

3、健康路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左轉。

4、安平路（安北路─中華西路）實施東向單行管制；路段禁止右轉承天橋及華平路，於中華西路禁止左右轉。

5、華平路（安平路─和緯路）實施北向單行管制。6、民權路（安北路─中華西路）於華平路口、中華西路口禁止右轉。

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