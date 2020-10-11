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SpaceX獲42億合約　為美太空發展局製造飛彈追蹤衛星

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▲▼SpaceX Falcon 9火箭升空。（圖／路透社）

▲SpaceX Falcon 9火箭升空。（圖／路透社）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

美國太空發展局（SDA）於週一（5日）宣布，太空服務公司SpaceX和美國科技公司L3Harris Technologies獲得為SDA製造飛彈追蹤衛星的合約，預計交貨時間也都為2022年秋季。

據外媒報導，由企業家伊隆.馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX贏得了一份價值1.49億美元（約台幣42.7億元）的合同，為美國製造4顆飛彈追蹤衛星，這是該公司第一份與政府製造衛星的合同。

SpaceX將在其位於華盛頓州雷德蒙德的組裝廠中製造四顆衛星，該工廠是SpaceX為Starlink製造衛星的地方，而Starlink是一個宗旨為結束當今世界存在的網路封鎖，開發出「全球網際網路通訊系統」的計畫。

這並非SpaceX從國防部獲得的第一份合同，2019年SpaceX從空軍獲得了2800萬美元的資金，用於使用Starlink衛星與多架軍用飛機一起測試加密的互聯網服務。

SpaceX於2002年由伊隆.馬斯克於2002年創辦，目標是降低太空運輸的成本，並實現火星殖民。如今已經具備製造、發射、回收和復用運載火箭的能力，並且能夠發射載人飛船以及衛星系統進入各種軌道，達成了許多國有航太機構都未曾達到的成就。

另一方面，科技公司L3Harris Technologies也獲得為SDA製造飛彈追蹤衛星的合約1.93億美元，用於製造另外四顆衛星。該合約是SDA的第一階段計畫，該階段將採購衛星以檢測和跟踪如洲際彈道導彈（ICBM）之類的導彈，這些導彈可以傳播很長的距離，並且很難追踪並攔截。

▼特斯拉上海工廠,特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透社）

▲▼特斯拉上海工廠,特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透社）

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