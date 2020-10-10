驗出22移工確診　菲律賓衛生部改口：僅1名「陽性菲人」到過台灣

▲入境旅客接受檢疫調查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



文／中央社

菲律賓衛生部次長維赫利昨天（9日）表示，根據衛生部數據，截至10月8日，僅確認一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測陽性的海外菲律賓人曾有台灣旅遊史。

台灣中央流行疫情指揮中心7日發布新聞稿表示，鑑於日前菲律賓檢出多名自台灣入境的陽性個案，為釐清菲國檢驗陽性率偏高真實性，經由外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處通知，9月間自台灣返回菲律賓並檢出陽性的22名外籍移工，經菲國研判確診，但14天集中檢疫結束前進行二次採檢，結果全為陰性。

針對上述消息，中央社記者以書面提問菲國衛生部說明，維赫利（Maria Rosario Vergeire）昨天（9日）在衛生部例行視訊記者會答覆說：「根據我們截至10月8日的數據，這裡是我們衛生部的數據，僅確認一名海外菲律賓人有台灣旅遊史。」

▲菲律賓民眾戴口罩與面罩防疫。（圖／路透）



不過，維赫利說：「當然，我們會仔細研究再通報，但這是我們今天（10日）在數據裡看到的所有病例。我們也在追蹤你提到的這22名菲律賓海外勞工。」

她表示，即使民眾檢測結果為陰性，僅代表檢測當下是陰性，不代表之後不會染疫。「因此也許，（海外勞工）在旅行期間可能會發生（染疫情形）」，衛生部目前無法得知確診者的所有情況。

維赫利說：「我們只是推測發生的可能性，看起來這是（檢測結果）陽性的原因。」

她強調：「我們會仔細研究這個病例。我們會調查這些數據。實際上，我們已經請國際衛生條例國家對口（IHR National Focal Point）提供返國的海外菲律賓人名單，以釐清提到的這些資訊。」

另一方面，菲律賓勞工部的海外勞工確診數據與衛生部數據也有出入。菲國勞工部在9月29日發布的新聞稿中表示，11名菲律賓海外勞工在台灣感染2019冠狀病毒疾病。

菲律賓今天通報新增2249例武漢肺炎確診、87人不治，累計確診病例達33萬6926例，6238人病逝。