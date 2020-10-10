　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驗出22移工確診　菲律賓衛生部改口：僅1名「陽性菲人」到過台灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲12日上午，菲律賓入境旅客接受檢疫人員調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲入境旅客接受檢疫調查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

文／中央社

菲律賓衛生部次長維赫利昨天（9日）表示，根據衛生部數據，截至10月8日，僅確認一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測陽性的海外菲律賓人曾有台灣旅遊史。

台灣中央流行疫情指揮中心7日發布新聞稿表示，鑑於日前菲律賓檢出多名自台灣入境的陽性個案，為釐清菲國檢驗陽性率偏高真實性，經由外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處通知，9月間自台灣返回菲律賓並檢出陽性的22名外籍移工，經菲國研判確診，但14天集中檢疫結束前進行二次採檢，結果全為陰性。

針對上述消息，中央社記者以書面提問菲國衛生部說明，維赫利（Maria Rosario Vergeire）昨天（9日）在衛生部例行視訊記者會答覆說：「根據我們截至10月8日的數據，這裡是我們衛生部的數據，僅確認一名海外菲律賓人有台灣旅遊史。」

▲▼菲律賓民眾戴口罩與面罩防疫。（圖／路透）

▲菲律賓民眾戴口罩與面罩防疫。（圖／路透）

不過，維赫利說：「當然，我們會仔細研究再通報，但這是我們今天（10日）在數據裡看到的所有病例。我們也在追蹤你提到的這22名菲律賓海外勞工。」

她表示，即使民眾檢測結果為陰性，僅代表檢測當下是陰性，不代表之後不會染疫。「因此也許，（海外勞工）在旅行期間可能會發生（染疫情形）」，衛生部目前無法得知確診者的所有情況。

維赫利說：「我們只是推測發生的可能性，看起來這是（檢測結果）陽性的原因。」

她強調：「我們會仔細研究這個病例。我們會調查這些數據。實際上，我們已經請國際衛生條例國家對口（IHR National Focal Point）提供返國的海外菲律賓人名單，以釐清提到的這些資訊。」

另一方面，菲律賓勞工部的海外勞工確診數據與衛生部數據也有出入。菲國勞工部在9月29日發布的新聞稿中表示，11名菲律賓海外勞工在台灣感染2019冠狀病毒疾病。

菲律賓今天通報新增2249例武漢肺炎確診、87人不治，累計確診病例達33萬6926例，6238人病逝。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
2020年末運氣最好4星座公開！　第一名桃花大開...第3名
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驗出22移工確診　菲律賓衛生部改口：僅1名「陽性菲人」到過台灣

快訊／金正恩新玩具曝光！北韓曬「新型洲際飛彈」　誓站穩世界強權

快訊／金正恩演講畫面曝光！北韓官媒公開閱兵影像　人民高喊萬歲

把圓的都當胸部！　臉書以「太過性感」將洋蔥廣告刪除

又傳非洲豬瘟！屠宰場3隻母豬暴斃被驗出...南韓緊急撲殺721頭豬

北韓深夜大閱兵！平壤市民曝「晚上聽到飛機起降」...美國緊張了

梅克爾政府不忍了！　警告泰王別賴在德國「遠端治國」

6大搖擺州民調都輸！　CNN：川普沒第2場辯論會更糟

又有衝浪客遭鯊魚攻擊！他被拖入海消失無蹤...只剩浪板飄浮

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

饒河夜市「地瓜父子」真相起底！ 媽怒：沒收捐款輪椅也不是爸的

屁孩嗆館長「害我大哥被逮」！囂張放話：把你的頭掛在健身房

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

又見機車上國道...騎士雙載趴趴走　後座沒戴安全帽！後方駕駛全錄下

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

驗出22移工確診　菲律賓衛生部改口：僅1名「陽性菲人」到過台灣

快訊／金正恩新玩具曝光！北韓曬「新型洲際飛彈」　誓站穩世界強權

快訊／金正恩演講畫面曝光！北韓官媒公開閱兵影像　人民高喊萬歲

把圓的都當胸部！　臉書以「太過性感」將洋蔥廣告刪除

又傳非洲豬瘟！屠宰場3隻母豬暴斃被驗出...南韓緊急撲殺721頭豬

北韓深夜大閱兵！平壤市民曝「晚上聽到飛機起降」...美國緊張了

梅克爾政府不忍了！　警告泰王別賴在德國「遠端治國」

6大搖擺州民調都輸！　CNN：川普沒第2場辯論會更糟

又有衝浪客遭鯊魚攻擊！他被拖入海消失無蹤...只剩浪板飄浮

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

4正妹玩密室逃脫！男NPC竟強迫「脫衣陪酒」　全身剩下內衣褲

愛上13歲女學生被打槍！台中教練殺人裝殉情　手心3字跡露餡

《信號》金惠秀「耳下短髮＋妹妹頭」童顏照曝光！　韓網驚：這50歲？

邰智源賀雙十「台灣自由民主萬歲」　蔡英文29字回覆了：一起努力

整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號

《半澤直樹2》效應拯救疫情　日本餐廳業績「三倍奉還」

高冷富二代缺愛…砸錢討男大生「感謝之吻」　泰BL《不期而愛2》親到掰彎

喝紅豆湯補鐵才有好氣色？　食藥署說真相：「動物性」吸收率更高

戲精汪聽到「看醫生」秒裝暈　癱軟躺柏油路網笑：根本醉漢

國際熱門新聞

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

菲國改口：僅1名陽性菲人到過台灣

即／金正恩新玩具曝光！北韓曬「新型洲際飛彈」

夾娃娃夾不中請警察到場　店員秒尷尬

誤把台灣當北韓！BBC直播國慶大典　主播大聊金正恩

頭髮捲進後車輪！21歲女玩卡丁車慘死

快訊／金正恩演講畫面曝光！北韓官媒公開閱兵影像

梅克爾政府警告泰王：別賴在德國

諾貝爾和平獎今晚將揭曉！譚德塞榮登熱門榜首

她劈腿產子不想養　女嬰慘餓成「骷髏寶寶」

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

CNN：川普沒第2場辯論會更糟

兒時遭蚊咬！他沒錢醫放任20年腫成「5倍大象腿」

她開卡丁車「頭髮捲車輪」慘死

更多熱門

相關新聞

吳尊友：中國基本通過十一防疫大考

吳尊友：中國基本通過十一防疫大考

大陸日前「十一黃金周」長假，從10月1日到8日一連8天，外界擔憂再次成為本土疫情的引爆點。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，「基本上可判定我們（中國大陸）經受住了大考」，惟還要再觀察10天左右，才可以做最後的判定。

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！

東奧防疫禁唱歌運動員都要戴口罩

東奧防疫禁唱歌運動員都要戴口罩

歷史新高　全球新冠確診單日飆35萬

歷史新高　全球新冠確診單日飆35萬

喬科維奇妻場邊觀戰沒戴口罩　網罵翻

喬科維奇妻場邊觀戰沒戴口罩　網罵翻

關鍵字：

菲律賓新冠肺炎確診移工衛生部

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

400無人機排出6字　萬人激動哭了

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

金高銀也剪了狗啃瀏海！　網讚：駕馭力100分

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

「貴賓狗」瞇眼睡蝦子堆　網驚呆

睡衣太兇！她穿這件開門男友秒和好

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

玩弟弟老婆！男子遭父親壓制賞巴掌

老公報備「我在傻環妹這」！妻一聽暴怒

剩不到3個月！ 運氣最好4星座大公開

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

更多

最夯影音

更多
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面