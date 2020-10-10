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快訊／金正恩演講畫面曝光！北韓官媒公開閱兵影像　人民高喊萬歲

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▲▼金正恩出席10日黨慶閱兵儀式，發表演說。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩出席10日黨慶閱兵儀式，發表演說。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（10）日迎來勞動黨成立75周年，官媒《朝鮮中央電視台》於當地時間晚間7時正式公開凌晨閱兵儀式預錄影片，最高領導人金正恩已確定全程參與平壤金日成廣場閱兵，並且上台發表演說，慶賀人民迎接黨慶到來、突破今年包括世界疫情等各種挑戰，現場人民拍手聲、呼喊聲不斷。其胞妹、勞動黨第一副部長金與正也確認出席閱兵儀式。

金正恩在演說中向台下人民道歉，表示當局未達成5年經濟計劃目標，無法在預期內改善人民生活。

金正恩在演說中強調，北韓擁有外界無法預想的強烈軍事抑制力，且未來還會持續進化，任誰都無法輕易侵犯，雖然北韓的武力是用來自衛，不會率先動武，但若有任何針對北韓的敵對勢力，絕不寬貸。然而在近20分鐘的演說中，金正恩未提及美國，似乎不願在美國總統大選前觸怒川普的神經。

▲▼北韓官媒公開深夜閱兵影像，金正恩上台演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓官媒公開深夜閱兵影像，金正恩上台演說。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩在講台上穿著灰色西裝、打上灰色領帶，令人聯想到其祖父金日成。他表示，「今年有多少國民被迫成受嚴苛殘酷的環境啊！隨著無法預料的疫情（指新冠肺炎）與颱風災害襲來，在此我不禁要落下眼淚，來感謝人民軍所發揮的貢獻與愛國精神。」

金正恩同時向南韓喊話，「親愛的南方（指南韓）同胞，祈願我們能堅定地牽起雙手，共同克服這場保健危機。」

對於今年北韓面臨國際社會加強經濟制裁力道、且面臨全球新冠疫情等雙重打擊，他也表示，「從今年初起，每一天、每一個步伐都面臨無法預期的巨大挑戰與艱難障礙，著實辛苦！在面臨國際社會長期、殘忍的制裁措施下，不僅要做好防疫工作，又得克服自然災害，世界上只有我國才得被迫面臨如此難關。」

▲▼李炳鐵向金正恩報告，已完成閱兵準備。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲李炳鐵向金正恩報告，已完成閱兵準備。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

金正恩誇耀北韓新冠肺炎零確診的傲人成績，「感謝我國沒有出現任何一名惡性病毒（指新冠病毒）染病患者，所有國人都非常健康。」

金正恩最後高喊，「偉大的我國人民萬歲！」

在這場閱兵儀式中，不僅金與正有出席，還包括國務委員會第一副委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳鐵、人民軍參謀長朴正天、內閣總理金德訓、國務委員會副委員長朴奉珠。

▲▼金正恩最後高呼「人民萬歲」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩最後高呼「人民萬歲」。（圖／達志影像／美聯社）

北韓官媒不僅公開金正恩發表演說的畫面，還罕見公開其談話聲音，其特有的平壤腔調與獨特的聲線原汁原味被公開，經對照後可以發現，此次閱兵儀式上金正恩發表談話的聲音鏗鏘有力，與數年前閱兵儀式談話與跨年談話的聲音並無差異，應可打破從今年4月下旬起傳出的病危、死亡謠言。

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