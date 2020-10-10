把圓的都當胸部！　臉書以「太過性感」將洋蔥廣告刪除

▲加拿大種子公司在臉書上傳洋蔥廣告，結果被臉書以含有過度性感內容的理由刪文了。

實習記者高琳景／綜合報導

在社群媒體若發布過於腥羶色的言論，都會被檢舉警告或是刪文。而加拿大一間公司近日上傳一則「洋蔥廣告」，被臉書以含有「性感內容」為理由將其刪文，讓業者非常不解，後來發現原來臉書把洋蔥誤認為是胸部，才會被臉書刪除。

根據《BBC》報導，位於加拿大紐芬蘭聖約翰斯的EW Gaze種子公司（Seed Company），近日以甜味著稱的Walla Walla洋蔥堆放在柳條編織的籃子中為廣告，在臉書以1.99美元（約新台幣57元）來推銷洋蔥的種子，然而過沒多久，種子公司就收到臉書刪除廣告的通知，其理由竟是「太過性感（Overtly Sexual）」！

▲洋蔥因為是圓形的，可能被認為是乳房或臀部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此公司經理傑克遜．麥克萊恩（Jackson McLean）花了一段時間才意識到問題所在，原來是因為「關於圓的東西，都有可能暗示著乳房或是臀部」。後來經過申訴後，臉書也恢復了廣告，同時也向他們表達歉意。

加拿大臉書主管辛萊克（Meg Sinclair）表示，「我們使用自動化技術來阻止過於裸露的貼文，但有時候臉書並不知道那只是個洋蔥而已。」

麥克萊恩把撤除廣告的事件跟網友們分享，而因為這件烏龍事件引起不少網友的關注，同時也讓洋蔥種子大賣。另外麥克萊恩也提到，「光是過去3天，我們的銷售量比過去5年多出許多」。