　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把圓的都當胸部！　臉書以「太過性感」將洋蔥廣告刪除

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲
The Seed Company by E.W. Gaze 發佈於 2020年10月5日 星期一

▲加拿大種子公司在臉書上傳洋蔥廣告，結果被臉書以含有過度性感內容的理由刪文了。

實習記者高琳景／綜合報導

在社群媒體若發布過於腥羶色的言論，都會被檢舉警告或是刪文。而加拿大一間公司近日上傳一則「洋蔥廣告」，被臉書以含有「性感內容」為理由將其刪文，讓業者非常不解，後來發現原來臉書把洋蔥誤認為是胸部，才會被臉書刪除。

根據《BBC》報導，位於加拿大紐芬蘭聖約翰斯的EW Gaze種子公司（Seed Company），近日以甜味著稱的Walla Walla洋蔥堆放在柳條編織的籃子中為廣告，在臉書以1.99美元（約新台幣57元）來推銷洋蔥的種子，然而過沒多久，種子公司就收到臉書刪除廣告的通知，其理由竟是「太過性感（Overtly Sexual）」！

▲臉書誤認洋蔥為胸部，竟自動將廣告移除。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洋蔥因為是圓形的，可能被認為是乳房或臀部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此公司經理傑克遜．麥克萊恩（Jackson McLean）花了一段時間才意識到問題所在，原來是因為「關於圓的東西，都有可能暗示著乳房或是臀部」。後來經過申訴後，臉書也恢復了廣告，同時也向他們表達歉意。

加拿大臉書主管辛萊克（Meg Sinclair）表示，「我們使用自動化技術來阻止過於裸露的貼文，但有時候臉書並不知道那只是個洋蔥而已。」

麥克萊恩把撤除廣告的事件跟網友們分享，而因為這件烏龍事件引起不少網友的關注，同時也讓洋蔥種子大賣。另外麥克萊恩也提到，「光是過去3天，我們的銷售量比過去5年多出許多」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
《玩很大》女神透視睡衣戰袍超兇！　穿這件開門…吵架男友秒和好
快訊／國慶再擾台！運8反潛機進入我西南空域　國軍防空飛彈追監
富邦大董蔡明忠「國慶日」嫁女兒！張忠謀夫婦、林百里等大咖到場
快訊／金正恩瘦了！北韓黨慶75周年　官媒公開「演講畫面」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／金正恩演講畫面曝光！北韓官媒公開閱兵影像　人民高喊萬歲

把圓的都當胸部！　臉書以「太過性感」將洋蔥廣告刪除

又傳非洲豬瘟！屠宰場3隻母豬暴斃被驗出...南韓緊急撲殺721頭豬

北韓深夜大閱兵！平壤市民曝「晚上聽到飛機起降」...美國緊張了

梅克爾政府不忍了！　警告泰王別賴在德國「遠端治國」

6大搖擺州民調都輸！　CNN：川普沒第2場辯論會更糟

又有衝浪客遭鯊魚攻擊！他被拖入海消失無蹤...只剩浪板飄浮

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

刷到爆！日電車站員A走178張「遺失交通卡」狂刷31萬

牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

快訊／金正恩演講畫面曝光！北韓官媒公開閱兵影像　人民高喊萬歲

把圓的都當胸部！　臉書以「太過性感」將洋蔥廣告刪除

又傳非洲豬瘟！屠宰場3隻母豬暴斃被驗出...南韓緊急撲殺721頭豬

北韓深夜大閱兵！平壤市民曝「晚上聽到飛機起降」...美國緊張了

梅克爾政府不忍了！　警告泰王別賴在德國「遠端治國」

6大搖擺州民調都輸！　CNN：川普沒第2場辯論會更糟

又有衝浪客遭鯊魚攻擊！他被拖入海消失無蹤...只剩浪板飄浮

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

刷到爆！日電車站員A走178張「遺失交通卡」狂刷31萬

牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋

LIVE／國慶煙火今晚登場 ！33分鐘特效焰火向「防疫英雄」致敬

蔡英文國慶演說文稿主筆操刀人曝光　首創「對話式」演講

戴資穎一日教練秀一字馬滿場球迷支持　教正確米字步伐很開心

Lulu無預警宣布「合作國際級大咖」！　密謀半年...與偶像圓夢了

陸委會：大陸應展現維持兩岸關係的態度和承擔

懶女孩必買！「保濕運動服」幫肌膚補水　絕美柔霧紫搶先開箱

林為洲拋黨名去中國　國民黨：改革才是重心而非改名

嚴重會致命！月經來「別做7件傻事」　棉棉更換時間曝…妳一片撐多久

5歲飛飛翔翔超速長高「超過190cm陳建州的腰」　雙胞胎有身高差了！

快訊／台南食大客牛排店失火！客人驚慌逃出　白煙快蓋過3間店

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

國際熱門新聞

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

狼魔出獄復仇性侵少女　她被活活燒死

空姐「下體藏1包」運毒！故事超鼻酸

中國駐印度使館外「掛滿台灣國慶海報」！

誤把台灣當北韓！BBC直播國慶大典　主播大聊金正恩

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

他「真槍實彈」捐精　已造150娃

節目揭露太衝擊！人夫先性侵再換妻

夾娃娃夾不中請警察到場　店員秒尷尬

諾貝爾和平獎今晚將揭曉！譚德塞榮登熱門榜首

兒時遭蚊咬！他沒錢醫放任20年腫成「5倍大象腿」

她開卡丁車「頭髮捲車輪」慘死

川普、拜登第二次總統辯論　美主辦單位取消

快訊／金正恩演講畫面曝光！北韓官媒公開閱兵影像

更多熱門

相關新聞

他被急召回家　滑FB新聞才知全家遭小舅子滅門

他被急召回家　滑FB新聞才知全家遭小舅子滅門

現代人多透過社群網路看新聞，但若看至親好友是主角，心情可能不見得開心。一名在小聯盟棒球的投手比文斯（Blake Bivens）日前突然被通知趕快回家，在上飛機前滑著手機看到一則謀殺案新聞，死者是兩名女性和一名嬰兒，點進去後發現，竟然是自己的妻子、丈母娘與兒子，當場在機場內情緒崩潰。

臉書主動出擊！大刪「匿名者Q」社團、粉專

臉書主動出擊！大刪「匿名者Q」社團、粉專

租到房東死後就送房！不缺錢房東：房產太多要嘉惠年輕人

租到房東死後就送房！不缺錢房東：房產太多要嘉惠年輕人

偷看媽做菜！貓淚流不止轉頭大哭

偷看媽做菜！貓淚流不止轉頭大哭

IG重度用者快更新！　即日起可跨Messenger平台互傳訊息

IG重度用者快更新！　即日起可跨Messenger平台互傳訊息

關鍵字：

洋蔥臉書胸部種子公司

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

「貴賓狗」瞇眼睡蝦子堆　網驚呆

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

「E.SO」來源維基百科錯很大

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面