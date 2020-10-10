印度執政黨幹部中使館外貼雙十海報　嗆別壓迫台灣

▲印度使館區掛著祝賀中華民國國慶日快樂的海報。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者康世人新德里10日專電

印度人民黨德里黨部發言人巴加9日深夜在中國駐印度大使館外張貼祝賀台灣「國慶日快樂」海報。他今天告訴中央社記者，此舉是要讓中國知道印度與台灣都是自由的國家，不受專制壓迫。

中國駐印度大使館日前發函警告印度媒體在報導中華民國雙十國慶時，應該遵守「一個中國」原則，引發印度社會反彈風波愈演愈烈。

繼印度網友在社群媒體發起張貼中華民國國旗慶祝雙十國慶圖片後，執政的印度人民黨（BJP）德里黨部發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）昨天深夜帶人前往使館區，把100面印有中華民國國旗和「台灣，國慶日快樂」標語的海報，貼在中國駐印度大使館前道路的每支路燈上。

巴加今天接受中央社記者電話訪問表示，他知道中國駐印度大使館蠻橫地發函給印度媒體指示「這個能做，那個不能做」後，就找人訂做了100面「慶祝台灣雙十國慶」的旗幟，為的是抗議中國試圖影響印度的民主自由。

他強調，印度和台灣都是民主自由的國家，中國不能蠻橫地告訴主權獨立國家「這個可以做，那個不能做」，尤其是印度人民更無法忍受中國試圖以專制主義壓迫印度的言論自由。

巴加強調：「昨晚的行動，是要讓中國好好認識民主制度。」

談到台灣，巴加表示，他其實曾在2018年參加一個台印大學交流計畫，到台灣待了20天，他對台灣留下美好印象，包括高科技的城市、乾淨的街道、友善的人民還有自由的生活，跟專制的中國形成強烈對比。

巴加說，他很早就知道台灣與中國的不同，以及台灣受到中國長期壓迫，他也曾在印度舉辦和參與幾次支持台灣、反對中國壓迫的活動。

巴加指出，這次要感謝中國，「因為中國發函給印度媒體的舉動，讓更多人知道中國專制而惡劣的真面目，也讓更多人知道自由獨立的台灣」。

More photographs of posters outside Embassy of People’s Republic of #China in New Delhi, India wishing #Taiwan a Happy National Day. This is a diplomatic area in Central Delhi. Indian social media has been flooded with good wishes for Taiwan and anger for Xi Jinping and China. pic.twitter.com/lWCiAn4n0h — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 9, 2020

另一名印度人民黨女性青年領袖、社會運動家阿惜芙（Lubna Asif）也說，印度民眾最近已因中國隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，還有入侵印度拉達克領土等作為，更加認清這個粗暴的強鄰，而中國駐印度大使館發函給媒體的舉動，更加惹起印度人民的憤怒。

她說，透過這次印度民眾在網路上發起貼「台灣的國旗」慶祝雙十國慶的活動，有更多印度民眾知道台灣也和印度一樣是個民主自由的國家，相信會有更多人支持印度不要畏懼中國的壓力，加強與台灣交往。

根據推特（Twitter）在印度的最新統計，有「台灣國慶日」（#TaiwanNationalDay）標籤的話題，已經成為印度推特今天熱門話題的前3名，更曾一度打敗印度人最愛的板球運動，站上第一名。

中國大使館上午在獲悉館前的馬路出現慶祝雙十國慶的海報後，已找人拆除。

一名在新德里工作的劉先生告訴中央社記者，他上午近7時騎自行車經過中國大使館前時，看到路上一片慶祝雙十國慶的旗海，還興奮地拍下珍貴畫面，但等到他8時40分結束自行車運動回家經過中國大使館時，這些海報已被移除。

不過，劉先生說，能夠見到印有國旗和慶祝雙十標語的海報在中國大使館前飄揚，還是覺得非常興奮和開心，他要感謝中國大使館恐嚇印度媒體的舉動，讓台灣能見度大增。