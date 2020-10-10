聖母瑪利亞顯「神跡」？　粉筆畫像時隔13年突重新浮現

▲時隔13年再度顯現的聖母像。（圖／翻攝自Facebook／Cristina Diaz）

實習記者湯子暘／綜合報導

墨西哥瓜達盧佩（Guadalupe）8日市政局旁的停車場突然出現「神跡」，顯現2007年貝拉維亞（Bella Vía）電影節上用粉筆畫的聖母瑪利亞像，而事發地點位於沒有遮蔽的停車場，當時畫的聖像早應該被抹掉，卻突然浮現，使當地居民相信這是聖母的傑作，還擺上鮮花、蠟燭來膜拜停車格中的畫像。

根據《太陽報》報導，這件「神跡」也在網上引起信徒和現實主義者的討論，一名網友胡安（Juan Jondred）表示，相信這些的人根本是傻子，「別傻了，這就是為什麼墨西哥無法進步的原因。」卻也引來網友用相同的語句回嗆，「這就是為什麼你不會進步，因為你不會相信別人。」

▲再度顯現的聖母像引來一些圍觀民眾。（圖／翻攝自Facebook／Cristina Diaz）



有些網友在推特上理性地分析，「解釋很簡單，有些礦物顏料會與酸性水發生反應。任何接受化學基礎教育的人都該知道。」、「當局最好支持當地藝術家提供美術課，這樣人們就不會如此無知。」

但也有人懷疑，既然是化學反應，為什麼粉筆畫的聖像時隔13年才再度顯現，以墨西哥極端的天氣而言，停車場也沒有遮蔽物，化學反應不該過這麼久才發生。