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北韓深夜大閱兵！平壤市民曝「晚上聽到飛機起降」...美國緊張了

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▲▼南韓與美軍方觀測，北韓於10日凌晨舉行黨慶閱兵儀式。（資料照／達志影像）

▲南韓與美軍方觀測，北韓於10日凌晨舉行黨慶閱兵儀式。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（10）日為勞動黨成立75周年紀念，原本預計上午10時以後會進行一連串大規模閱兵儀式，最高領導人金正恩也可能上台發表演說；然而至今為止官媒《朝鮮中央電視台》卻無任何動靜，在下午5時的新聞報導中，只介紹江界市、平城市等各地方舉行的黨慶活動，之後便播放一連串頌揚勞動黨與金正恩的歌曲，以及播放描述高句麗建國神話的北韓自製動畫「高朱蒙」。

南韓軍方情報當局稍早指出，北韓可能早就趁10日凌晨便動員大規模兵力與軍事裝備，在平壤金日成廣場完成黨慶閱兵與遊行儀式；來自平壤的線民也指出，市區從晚間起便能聽到各種軍事重型裝備移動的聲音、飛機與無人機起飛的巨響，甚至凌晨0時還能聽到煙火聲。

▲▼北韓選擇夜間舉行閱兵儀式，引發外界諸多揣測。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓選擇夜間舉行閱兵儀式，引發外界諸多揣測。（資料照／達志影像／美聯社）

根據南韓《朝鮮日報》與《韓聯社》，南韓聯合參謀總部稍早指出，北韓可能已於10日凌晨0時至3時舉行閱兵，甚至有說法指出，在閱兵儀式結束後，出現在儀式上的重型軍事裝備與武器已被運離平壤。目前南韓與美國軍方已透過衛星相片與偵察機分析凌晨閱兵儀式上所出現的各種軍事裝備與武器，不排除為改良自「火星15型」的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星16型」，推測可搭載多枚彈頭。

由於北韓於深夜舉行閱兵儀式有違常規，以過去的慣例而言，若北韓欲在國家主要紀念日舉行閱兵，一定會先廣邀外媒與來自各國的外賓參加，並於上午10時前後開始舉行。南韓聯合參謀總部分析，此次捕捉到的凌晨大規模閱兵與遊行，應是正式活動，而非綵排或預演。

▲▼平壤線民表示，9日晚間市區就能聽到飛機起降聲。（圖／達志影像／美聯社）

▲平壤線民表示，9日晚間市區就能聽到飛機起降聲。（圖／達志影像／美聯社）

美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》執行長歐卡羅（Chad O'Carroll）於10日上午在推特上發文表示，「根據來自平壤的線報，直至10日上午仍未看到任何遊行隊伍」，推測北韓當局早於凌晨完成閱兵。

至於為何北韓當局要選擇在深夜時分閱兵，有一說指出，由於現在仍是新冠肺炎（COVID-19）防疫的重要時期，若深夜舉行儀式，一方面可縮減規模、且可減少現場觀禮人數；另一說指出，北韓可能欲藉此向國際社會隱瞞其保有具高度毀滅性的新型軍事武器，其深知美軍偵測衛星無法在深夜發揮功效，因此徹夜舉行閱兵，影響南韓與美國軍方的偵蒐能力。

南韓高麗大學教授南成旭（남성욱）分析，北韓選擇在凌晨舉行閱兵儀式，可有可能是金正恩顧慮到美國總統川普，才大幅調整閱兵儀式的規模，就算閱兵儀式上出現新型武器，也不見得會在此次機會對外公開。

▲▼三池淵樂團前往平壤三池淵管樂劇場表演，慶祝勞動黨成立75周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲三池淵樂團前往平壤三池淵管樂劇場表演，慶祝勞動黨成立75周年。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國策研究所關係人士也發表相同看法，認為北韓原先預計在閱兵儀式公開新型洲際彈道飛彈，且金正恩會上台演說，如今官媒卻取消直播，此舉也可能是一方面用於壓制美國、一方面也是意識到11月的美國總統大選，才選擇不去刺激川普。

目前南韓媒體普遍預測，北韓官媒《朝鮮中央電視台》最早可能於稍晚公開黨慶閱兵儀式預錄影片、以及金正恩發表談話錄音；最晚則依照過往報導慣例，選擇於隔（11）日公開。

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