梅克爾政府不忍了！　警告泰王別賴在德國「遠端治國」

▲泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國反政府抗爭仍持續延燒，示威者更突破禁忌喊出「改革王室」訴求，但現年68歲的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）卻大多數時間都盤桓在德國，讓梅克爾政府再也忍不下去。近日德國外交部長馬斯更直接點名泰王，不應該從德國「遠端治國」。

據路透報導，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）7日在聯邦議會回應質詢時表示，「我們已經明確表態，不應該在德國境內指點泰國內政」，「如果我國的任何賓客在我國領土上指點他國國務，我們會採取行動加以制止。」

近幾個月來，成千上萬的泰國示威者走上街頭舉行示威，要求改革王室體制，遏制國王權力，並要求軍方勢力退出政壇、起草新憲法等。與此同時，泰王瓦吉拉隆功卻長時間住在德國巴伐利亞（Bavaria），不僅坐擁一棟湖畔別墅，還為愛妃及隨從包下一整棟豪華酒店，種種豪奢舉動使得泰國國內反王室的聲浪不斷擴大。

德國媒體則大肆報導，瓦吉拉隆功獲特權批准，不僅無視新冠旅遊禁令，搭乘波音737專機出入德國外，還帶著被赦免「廢妃」詩妮娜高調入境曬恩愛。在媒體質疑與在野黨的連番砲轟下，德國外交部長馬斯不得不出面回應。

不過，泰國王室與帕拉育政府都未立即答應路透的回應請求。

▲梅克爾政府似乎越來越不耐，近日更警告泰王，不要試圖從德國「遠端治國」。（圖／路透）