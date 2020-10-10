神鬼國小生！韓13歲女童爽竊家人身份證成功搭機　安檢人員全傻眼

▲一名13歲女童偷拿家人身分證，獨自從光州機場成功搭機前往濟州島。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近發生一起離譜的兒童走失案件！來自全羅北道益山市的13歲女童居然獨自一人前往光州機場，偷拿家人的身份證件、突破保安人員的層層把關，從光州搭乘國內線航班前往濟州島，直到3天後才被發現，外界質疑光州機場的安全防護尚是否出現大漏洞。

根據《韓聯社》報導，由於光州機場為軍民兩用機場，不僅有美軍基地，還是空軍第1戰鬥機連隊的駐地，此次女童盜用身分證登機的事件格外引起關注。

南韓警方與光州機場人員今（10）日指出，一名13歲的女童7日在無任何監護人陪同下，用家人的身份證成功搭上飛機。根據南韓法令規定，未超過13歲的兒童或嬰幼兒在無保護者陪同下禁止獨自搭機。

一般而言，若要搭乘飛機，須先至航廈櫃檯領取登機證，而與此同時會先驗證乘客身份，就算使用機器領取登機證，在進入登機門前，也須經由現場保安人員安排與指示下完成身份驗證。

目前仍無法得知該名女童究竟如何從居住地全羅北道益山市前往光州機場，不過女童竟可以盜用家人的身份證完成購買機票、通過機場保安驗證等程序搭上飛往濟州島的班機，著實令人感到驚訝。

其實光州機場在保安上出現紕漏已經不是第一次！今年7月，一名20多歲的女子也盜用朋友的身份證，成功搭上飛往濟州島的班機，當時韓國機場公司（Korea Airports Corporation）光州分社明知保安出現紕漏，卻未做出任何解釋，也未制定後續相對策。

韓國機場公司光州分社得相關人員低調表示，目前正在調查該女童從光州搭機前往濟州島的過程。

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