英軍UFO密件延至2072年才公開！　前國防部調查員曝驚人內幕

▲英國有多起目擊飛碟紀錄，其中以1980年福克倫德爾沙姆（Rendlesham in Suffolk）目擊事件特別出名。此為示意圖。（圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

兩名登山者1990年在蘇格蘭卡爾文村（Calvine）遊玩，卻拍下不可思議的一幕，一架不明飛行物體懸停在半空中，隨後還有軍方噴射機低空飛過。如今距離軍方檔案解密時間已到，但英國國防部卻臨時宣布，將推遲公布時間到2072年，引起UFO調查員波普（Nick Pope）質疑，「當世界看到檔案時，兩名證人早就過世了，當局想隱瞞什麼？。」

兩名登山客在1990年的夏天來到皮特洛赫里（Pitlochry）北部卡爾文村（Calvine）附近的高地健行，目擊到一架巨大的UFO懸停在空中10多分鐘，隨後還捕捉到軍方的噴射機飛近，但不確定是護送或是驅離UFO，也拍下了經典的6張照片。

▲當年在蘇格蘭高地Calvine村的黑白紀錄照片。（圖／翻攝自Facebook／Unexplained Podcast）



波普曾於1991年至1994年負責國防部的UFO調查項目，當時對這些紀錄仍抱持懷疑，直到多年來處理一件件無法解釋的事件，離開後即投身於研究UFO的民間組織，也曝露當年第一次接觸到這項計畫的內幕。

當時他領銜的調查團隊也有深入卡爾文村目擊事件，估計圖中的UFO直徑超過25米，「國防部情報人員將這些照片轉到聯合航空偵察與情報中心，而情報人員得出的結論是，這些照片是真實沒有造假的。」

英國國防部的上級曾對波普團隊下指示，如果被問到相關的問題，請一概回答「對大型菱形狀物體沒有確定的結論」，且沒有涉入調查。

▲軍方捕捉到不明飛行物體的影像。非卡爾文目擊事件。（圖／達志影像）



但政府高層也對飛行物表達高度的興趣，希望能從中找到開發軍事技術的潛能，甚至在團隊辦公室高高掛起卡爾文村目擊的照片，而一開始將其假定為美軍新開發的飛行物，直到向美國當局查證後，否定了這一個猜測。

波普回憶當年DIS團隊一名成員在簡報中的細節，那名報告人用手先指了指右邊，「這不是美國人幹的」，又用手指了指左邊，「也不是俄羅斯人幹的」，隨後他頓了頓，降低音量而緩緩提到，「那就只剩下...」，最後手指向了天空。

這項調查一直持續到某一天高層想掩蓋這一切，「有一天，我的部門主管進來辦公室，把牆上的照片拆了。我不知道它是否被送往其他地方安全地保管起來，還是最終進了碎紙機。」

波普表示，上級最後在1994年將事件定調為美國的秘密飛機或無人機，真相仍是一團迷霧，「儘管進行了廣泛的調查，我們仍然沒有找到適合的解釋，但卡爾文事件是該時期最令人著迷的UFO事件之一。」

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