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扯！BBC直播雙十國慶大典稱「北韓建國75週年」　主播大聊金正恩

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記者王佩翊／編譯

雙十國慶大會10日於總統府前廣場盛大舉行，國防部三軍聯合樂儀隊更是祭出精彩表演，吸引各家外媒關注。然而英國廣播公司新聞頻道（BBC）在直播我國國慶大典時，明明整個畫面都佈滿青天白日滿地紅的旗幟，卻將標題誤植為「北韓舉辦建國75周年大典」，直播地點更是直接打上大大的「平壤」，讓亞洲網友看了實在是很傻眼。據網友稱，稍早BBC已經更在相關畫面並對此做出道歉聲明。

日本網友須藤玲司稍早在推特上發文表示，「BBC說這是『北韓舉辦建國75周年大典』，並同步於平壤進行直播...但這個畫面錯了吧？」並附上4張照片。從該名網友所翻攝的畫面中可以看到，BBC竟在國防部三軍聯合樂儀隊進行表演時，於畫面左上角的直播地點寫上「平壤」，實在是太過荒唐。網友透露，BBC直到30分鐘後才發現錯誤，進行更正並道歉

根據另一名網友拍攝的影片中更可以聽到，主播看著我國國慶大典三軍聯合樂儀隊的表演時，直稱「這是在平壤」，讓觀眾看到超傻眼。事實上，在直播畫面中不斷出現台灣青天白日滿地紅的旗幟，連網友們看了都直搖頭表示，「這怎麼看都是台灣國慶日吧」、「除了BBC以外大家都知道（是台灣）」、「BBC太誇張了」。

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