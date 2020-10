扯！BBC直播雙十國慶大典稱「北韓建國75週年」　主播大聊金正恩

記者王佩翊/編譯

雙十國慶大會10日於總統府前廣場盛大舉行,國防部三軍聯合樂儀隊更是祭出精彩表演,吸引各家外媒關注。然而英國廣播公司新聞頻道(BBC)在直播我國國慶大典時,明明整個畫面都佈滿青天白日滿地紅的旗幟,卻將標題誤植為「北韓舉辦建國75周年大典」,直播地點更是直接打上大大的「平壤」,讓亞洲網友看了實在是很傻眼。據網友稱,稍早BBC已經更在相關畫面並對此做出道歉聲明。

日本網友須藤玲司稍早在推特上發文表示,「BBC說這是『北韓舉辦建國75周年大典』,並同步於平壤進行直播...但這個畫面錯了吧?」並附上4張照片。從該名網友所翻攝的畫面中可以看到,BBC竟在國防部三軍聯合樂儀隊進行表演時,於畫面左上角的直播地點寫上「平壤」,實在是太過荒唐。網友透露,BBC直到30分鐘後才發現錯誤,進行更正並道歉

根據另一名網友拍攝的影片中更可以聽到,主播看著我國國慶大典三軍聯合樂儀隊的表演時,直稱「這是在平壤」,讓觀眾看到超傻眼。事實上,在直播畫面中不斷出現台灣青天白日滿地紅的旗幟,連網友們看了都直搖頭表示,「這怎麼看都是台灣國慶日吧」、「除了BBC以外大家都知道(是台灣)」、「BBC太誇張了」。

@BBCWorld @BBCAMERICA You all just confused North Korea and Taiwan!!! pic.twitter.com/t4Rskrhcwh