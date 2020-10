牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋

▲美國路易斯安那州牧師揪2女大玩3P性虐。(圖/St. Tammany Parish Sheriff' s Office)



記者吳美依/綜合外電報導

美國路易斯安納州發生一起震驚當地的教堂性醜聞。37歲的牧師查維斯(Travis Clark)找來2名色情片女演員,在聖彼得與保羅天主教堂(Sts. Peter and Paul Catholic Church)的祭壇上大玩3P性虐,甚至把過程錄影留念。

KLFY TV、《鏡報》引述法庭文件指出,珀爾里弗(Pearl River)一位居民9月30日晚間近11時路過教堂,發現裡頭竟還亮著燈光,好奇地停下來,往玻璃門窗看去,卻目睹半裸的查維斯躺在祭壇上,身邊有2名穿著高跟鞋與緊身馬甲的女人,手中揮舞著情趣用品,正在發生性關係。此外,祭壇上的燈光全被打開,手機與相機都安裝在腳架上錄影中。

居民目睹此畫面,相當震驚,立刻錄影存證並且報警。這名牧師表示,23歲的梅莉莎(Melissa Cheng)與41歲的明蒂(Mindy Dixon)是他的客人與朋友。2名女子則說,她們獲得查維斯許可,在教堂裡錄製「角色扮演」的畫面。

