祝賀雙十國慶　美參議員籲美國鬆綁對台交往限制

▲美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國友台參議員克魯茲今天發表聲明祝賀台灣雙十國慶，同時呼籲美方鬆綁對台交往限制。克魯茲表示，即使來自中共敵意日增，台灣依然堅毅站立著，美國很驕傲能與台灣站在一起。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）今天選在雙十國慶前夕，發表聲明表達祝賀之意。克魯茲表示，他很榮幸去年能與總統蔡英文共同在台灣參加國慶典禮，即使面對北京日益增強的敵意，台灣仍堅毅對抗中共壓迫與霸凌，「美國很驕傲能與台灣人民站在一起」。

克魯茲去年10月訪台出席雙十國慶典禮，是近35年來首位出席台灣國慶活動的美國聯邦參議員，也是克魯茲首次造訪台灣。

克魯茲在今天聲明中指出，中國花費大把時間與資源孤立台灣，包括試圖影響美國內部輿論；北京也花大把鈔票，只為操控美國人民的見聞與思考。他批評，好萊塢時常屈服中共要求，像是將電影中演員外套上的中華民國與日本國旗移除。

克魯茲強調，美國不該聽從中共指令，故應移除前總統歐巴馬（Barack Obama）任內施行的對台交往限制，讓台灣官員得以在美國領土驕傲展示自己國旗。他也呼籲，美方應對抗中國在美言論審查與外宣行動。

克魯茲近年在美國國會採取多項友台作為，包括2月提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），盼讓執行公務的台灣外交與軍方人員，得以在美國領土展示國旗並穿著制服。法案目前尚待參院外委會審議。

9月中一場參議院外委會聽證會上，克魯茲也當面要求國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）移除美國對台交往限制。

蔡總統9月下旬獲選「時代雜誌」（TIME）年度百大最具影響力人物之一，克魯茲當時特別替蔡總統撰寫介紹文。克魯茲在文中指出，自由是指引台灣的北極星，這點在世界對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）期間表露無遺。

►「Q彈逆齡」聖品 限時超殺價