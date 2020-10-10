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座落土耳其敘利亞邊界！「台灣中心」正式完工揭幕

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▲▼ 台灣中心。（圖／台灣－雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心））

▲台灣中心9日正式揭幕。（圖／Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens）

文／中央社記者何宏儒雷伊漢勒9日專電

土耳其、敘利亞邊界的台灣－雷伊漢勒世界公民中心建築主體完工，9日舉行揭幕儀式，未來營運後將服務當地居民，並且成為連結土耳其、台灣和敘利亞的橋梁。

中華民國政府出資在土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒巿（Reyhanli）興建的台灣－雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心）9日晚間舉行建築主體完工典禮。

駐土耳其代表鄭泰祥、雷伊漢勒巿長哈哲歐魯（Mehmet Hacioglu）等人傍晚為預鑄混凝土牆上以鋼板鐫刻、英文書寫的Taiwan Center（台灣中心）揭幕，鋼板上並以中文雕刻著「臺灣」兩字。

儀式後，鋼板上的文字吸引路人目光，晚間有許多居民對此議論紛紛，包括兩名穿著全罩袍布卡（burqa）的敘利亞婦女也駐足預鑄混凝土牆前討論。

鄭泰祥在儀式後的音樂會致詞指出，建築主體完工後，台灣中心9日進入新工作階段，將邀請來自土耳其政府、企業、國際和國內非政府組織及藝術家進駐，台灣政府及民間資源也會繼續投入，「我們都有信心台灣中心將會成為連結土耳其、台灣、敘利亞及世界各國的橋梁」。

哈哲歐魯在儀式前告訴中央社記者，土耳其全境逾400萬敘利亞難民中，雷伊漢勒就收留了逾12萬人。他感謝台灣人協助執行台灣中心計畫，讓當地人可以投入學習、從事生產，並且有機會銷售產品。哈哲歐魯說：「土耳其和台灣距離遙遠，但我們互相支持的心同在，希望未來有更多合作機會、希望台灣人和平安康。」

雷伊漢勒巿政府任命任教安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）建築系的台灣學者裘振宇為台灣中心執行長，將負責未來營運。裘振宇9日告訴中央社記者：「真正挑戰現在才開始。」

▲▼ 台灣中心。（圖／台灣－雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心））

▲未來台灣中心將會持續在當地耕耘。（圖／Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens）

他表示，敘利亞難民危機之外，土耳其現在再度走向金融危機，而且2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，「我們對於土、敘邊界敘利亞那一邊無能為力，但在土耳其這邊還能夠做點事，將會盡最大努力」。

台灣中心52個空間單元將規劃成為辦公室、教室、商店、咖啡廳、藝術家工作室、展場、兒童遊樂場和清真寺，並將設置振興當地傳統手工業的文創產業設計中心和工廠，開發一系列融入當地邊境意象的獨特產品，為土耳其居民和敘利亞難民創造經濟效益。

適逢中華民國109年國慶，音樂會場懸掛巨幅中華民國和土耳其國旗，開場時並播放兩國國歌。會中安排正在土耳其攻讀博士學位的台灣書畫藝術家陳柔伊現場揮毫，在巨型卷軸寫下「台灣中心」大字；另一位台灣博士生葉俊呈也登臺演奏，兩人演出獲得滿堂彩。

鄭泰祥下午並致贈一批防疫物資贈給敘利亞非政府組織馬拉姆基金會（Maram Foundation），協助敘利亞民眾對抗武漢肺炎。駐土耳其代表處6月初也曾將中華民國外交部提供的10萬片醫療口罩捐贈給這個基金會。

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