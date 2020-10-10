流感疫苗又出包！南韓發現「白色懸浮物」...緊急回收61萬劑

▲南韓流感疫苗被發現有白色懸浮物質。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府先前曾讓孕婦、老弱婦孺優先施打公費流感疫苗，不久卻傳出藥廠在配送疫苗的過程中嚴重出包，冷凍車門大開、疫苗藥品散落一地；沒想到近日卻又爆發流感疫苗品質出現疑慮，流感疫苗被發現漂浮白色懸浮物，目前南韓防疫當局已命令藥廠緊急回收61萬劑疫苗。

根據《韓聯社》，韓國疫苗株式會社（Korea Vaccine）所生產的流感疫苗「Kovax Influ 4ga PF Injection(PFS)」被發現含有白色懸浮物，其散佈在4組產線、共計61萬5千劑疫苗，南韓食品醫藥品安全處於昨（9）日緊急令其回收品質出現疑慮的疫苗。

報導指出，慶尚北道盈德郡某間保健所（衛生所）在該款疫苗中發現白色懸浮物質，食品醫藥品安全處獲報後緊急前往現場調查。

食品醫藥品安全處引述專家說法解釋，該款疫苗的白色懸浮物，應為疫苗裡的凝集蛋白，除了注射疫苗部位可能會產生疼痛、發炎以外，具有安全性疑慮的可能性低。

根據統計，截至9日，已有1萬7812名民眾接種該款疫苗，國家預防接種計劃（NIP）對象為7018人、自費接種者1794人。而目前只有1人表示出現局部身體部位疼痛等副作用。

高麗大學安山醫院感染內科教授崔元碩（최원석，音譯）在記者會中解釋，疫苗白色懸浮物質為物理現象所致，時間一久，懸浮物質會變大，該種現象其實不罕見。

儘管南韓衛生與防疫當局解釋，該款疫苗在效能與安全上並未產生疑慮，然而食品醫藥品安全處還是要求藥廠能夠自行回收該款疫苗，暫時停止使用。

食品醫藥品安全處表示，醫療人員在為患者接種前應先確認注意事項，並搖晃疫苗，若肉眼發現疫苗發生變色、或是有沉澱物質，則應暫停使用。

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