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歷史新高！全球新冠確診單日飆35萬人　WHO最新回應曝光

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▲▼法國前線醫療人員在巴黎市政府前為市民做檢測。（圖／路透）

▲法國疫情惡化，巴黎被列為「最高警戒區」。前線醫療人員在巴黎市政府前設立檢查站，利用鼻咽拭子為市民檢測新冠病毒。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

世界衛生組織9日公布新的世界確診數據，8日全球單日確診達35萬人，寫下歷史新高，而死亡病例數也來到6420例，也是繼9月2日之後的新高。根據《美國之音》報導，目前全球確診人數已經達到驚人的3670萬，有超過100萬人死亡。

WHO緊急情況負責人賴安（Michael Ryan）9日在日內瓦新聞發布會上直言，目前對全球病例持續攀升的情況沒有別的辦法，只能希望各國重點照顧高危險群。

尤其歐洲在入秋之後面對第二波疫情的挑戰，在新報告的35萬確診病例中，有近三分之一就來自歐洲。西班牙身為疫情爆發之初便災情嚴重的國家，確診人數已經逼近86萬人，為全歐洲最高，首都馬德里的政府9日再次宣布進入緊急狀態。

▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲英國酒吧晚上10點即實行宵禁，使許多民眾不得不大白天就光顧酒吧。（圖／路透）

鄰近的法國情況也不比西班牙好，儘管力扛民眾的輿論而重啟巴黎的一些防疫措施，仍沒能抵擋好第二波新冠病毒的荼毒，確診病例於9日一口氣飆升到20339，巴黎市內的加護病房有三分之一都被新冠患者給佔據。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）9日引入新的防疫政策，以應對4個月以來疫情的最高峰，針對幾個確診數高的城市來實施宵禁、酒精限購，「我們已經證明了可以團結一致抵抗這一切，而我們必須再次這樣做。」

如今世界各國只在盼望，有效的新冠疫苗能夠一舉拯救一切。號稱擁有疫苗的中國在猶豫後，仍選擇加入WHO牽頭的「新冠疫苗保障機制」（COVAX）。中國外交部發言人華春瑩發布聲明，將優先提供給「湄公河國家」來做「疫苗外交」，「我們正在確保疫苗能公平分配，特別是對發展中國家而言，也希望有能力的國家也能加入COVAX。」

▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲歐盟對於COVAX內部的透明程度毫無信心。歐盟首席疫苗談判代表奧爾（Clemens Auer）表示，「我們對於疫苗的質量、價格、技術都沒有發言的權利，這是完全令人無法接受的。」（圖／路透）

然而對於台灣而言，接種疫苗的時程可能還要在等等。相較於國際疫苗開發到三期臨床試驗，幾乎已達最後階段，本土疫苗研發仍在第一期臨床中。

台灣9月18日時曾與COVAX簽約，但中國意外加入讓一切仍充滿著變數。衛服部長陳時中明言，將不會進口中國製的疫苗，雖然會面對較晚施打疫苗的輿論，但台灣「不一定會等很久」，「台灣處於疫情穩定的情況，有本錢可以等。」

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