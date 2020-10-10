學習天才女！她1秒複製「達人苦練多年絕技」...網傻眼：拷貝忍者

▲森川葵被封為「天才女優」。（圖／取自森川葵IG）



實習記者陳妙津／綜合報導

許多達人的絕技往往要靠著後天勤奮的練習得來，但日本女星兼聲優森川葵竟能在短時間練習後完美複製技藝，甚至創造出驚人紀錄，讓特殊技藝達人們都大感震驚，也讓她獲得「天才女優」的稱號。

日本天才女演員森川葵 本象的表情也和達人們一樣 ( #本象) 影片來源 微博 -- 第一手 #設計居家 #裝潢diy 資訊都在這邊 歡迎加入➡ DIY 裝潢室&設計居家 由日本象發佈於 2020年8月9日 星期日

日本女星兼聲優森川葵擔任綜藝節目《這個？！實際上是怎樣的課》（それって!?実際どうなの課）的固定嘉賓後，隨著節目組四處拜訪日本各地的特殊技藝達人，並挑戰特殊技能，意外的是她每次都能成功完成挑戰，還不時創造出驚人紀錄，例如在疊杯時以3.3秒創下日本大賽第三名的佳績、秒疊出超困難疊石、初次嘗試便打破橡皮筋達人世界紀錄等，超狂能力連達人都看傻眼。

森川葵自曝，自己從小便習慣「一心二用」，例如一邊畫畫，一邊記台詞，或是一邊和朋友打電話，一邊學英文等，因為感覺這樣格外有效率，不會浪費時間。沒想到當她參加節目時發現，專注做同一件事時竟能激發出無限潛能，例如疊杯、水漂連彈22次、骰子疊摞、疊石等多數人要苦練多年才有成的特殊技能，森川葵卻能輕鬆達成，甚至還玩出興趣，回家後也在持續疊骰子。

森川葵顛覆大家想像的超能力也讓網友紛紛驚嘆，「這個人的眼腦手的協調性大概全點滿了」、「酸民常說的這沒什麼我也做得到，他真的做得到」、「真的是天才」、「達人是用來給他示範成功的範本的」、「拷貝忍者森川葵」、「達人:現在是來踢館的是吧」、「碰上任何對手都有五成勝率」。