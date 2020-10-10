貝魯特爆炸至少4死！市區慘炸成廢墟　又是「儲存不當」釀禍

▲黎巴嫩首都貝魯特一社區發生爆炸。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

黎巴嫩首都貝魯特9日晚間驚傳爆炸，已知造成4人死亡、1人嚴重燒傷，多名民眾因吸入濃煙陷入昏迷。根據黎巴嫩紅十字會的消息指出，這次爆炸是因為倉庫中的柴油燃料箱儲存不當，黎巴嫩當地軍隊已經前往現場拉起了封鎖線。

爆炸發生的地點位於塔里克.賈迪達（طريق الجديدة）社區，就在市中心附近人口稠密的地區，而火源則來自公寓一樓的柴油燃料箱，猛烈衝擊波直接重創周邊住家，停放在街上的多輛汽車也一併被炸毀。隨後多名警消趕到現場，利用鐵梯疏散仍受困於公寓上層的民眾。

▲塔里克.賈迪達社區位於貝魯特市中心附近，距貝魯特博物館也僅有1.3公里。（圖／路透）



黎巴嫩紅十字會秘書長喬治·基塔納（George Kittana）表示，傷者已被送往一旁的馬卡薩德醫院（مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية）搶救，也有部分民眾因吸入濃煙而呼吸困難，也被轉往醫院治療。