親揭最新病況！川普：我「感覺很強壯」　過去8小時都沒用藥

記者吳美依/綜合外電報導

美國總統川普1日宣布確診新冠肺炎,住院僅3日就回到白宮,預計10日重返公開活動。他9日晚間接受《福斯新聞》的視訊健康評估時表示,「我感覺很好,我感覺非常強壯」,也透露自己在過去8小時內都「沒有用藥」。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)副教授、《福斯新聞》醫療作者辛格爾(Mark Siegel)詢問總統,最明顯的2個症狀是什麼。川普表示,他沒有呼吸方面的問題,但住院期間「喉嚨痛」又疲憊,「無法感覺到美國總統應該要有的活力」。

川普也提到,住院期間曾接受肺部檢測,「那裡一開始有些堵塞,但最終檢測結果很好,每一天都在好轉」。他接受實驗性雞尾酒療法後,就沒有再使用藥物,也承諾要讓所有美國人民享受一樣的治療。

這是川普染疫後首次出現在鏡頭前受訪,他再度把新冠肺炎稱為「中國病毒」(China Virus),被問及在哪裡染疫時回應,「他們在白宮舉行了一些大型活動。我不確定」。

此前,川普的醫師表示,總統已經完成類固醇藥物「地塞米松」(dexamethasone)的治療。此時程與標準10天療程相比早了許多。

