護理師怨「深V新制服」擾視力　真身IG被曝光！內襯快爆出

▲眼科護理師因制服爆紅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

護理師姊姊會不會太凶猛！一位正妹護理師在臉書社團「加藤軍官方社團」發文透露，不知道為啥診所突然要她們換制服，並附上超有誠意的照片，秒讓大票網友直喊：「突然覺得眼睛怪怪的求店名！」

一位正妹網友在臉書「加藤軍官方社團」PO文透露，最近醫師突然要她們換上新制服，不過原PO怎麼看都覺得怪怪的，笑說「這樣的制服只有我覺得奇怪嗎？病人視力直接到會到2.0吧」，並附上診所新制服實穿照。

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照片中，正妹護理師穿的新制服領子超低，即使扣第一個扣子，仍會露出深邃的乳溝，內襯內衣還若隱若現，照片一曝光，秒湧進大票網友500多則留言、1.3萬人按讚，意外掀起高度討論。

事實上，正妹安柏在高雄某眼科診所任職，身兼網紅，IG即使為不公開帳號，仍擁有不少網友追捧，臉書也有千人追蹤，這次因診所性感制服引起網友暴動，紛紛直喊：「 告訴我診所在哪裡？我現在眼睛模糊中需要治療」「跪求地址」「求哪間診所」「醫生根本自肥阿」。



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