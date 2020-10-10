美軍在台海活動力度降低　港媒警告：大選完對台政策轉向

▲美國空軍MC-130J特種作戰機。（圖／取自維基百科）



文／中評社

一架美國空軍MC－130J特種作戰飛機8日上午由北向南飛越台灣海峽；當天下午，解放軍軍機出現在台灣西南空域。美軍繼續在台海上空及台灣周邊海域活動，但強度與力度已有所減弱。

美國總統大選雖然遠在太平洋的另一頭，誰勝誰敗對台灣、對兩岸關係都會有影響。川普感染新冠肺炎，選情更加吃緊；大陸加緊練兵，準備戰鬥。各種情勢都在快速變化之中，很多人預期，選後美國對華政策將逐漸回歸務實與理性，對台政策可能被迫轉向。

曾任美國貿易代表、副國務卿、世界銀行行長的佐立克7日斷言，川普正在輸掉與中國的「新冷戰」，其對華政策是「徹底的失敗」。失敗意味著需要改弦更張，重回正軌。無論誰當選，這都是必須面對的。

因應「台獨」猖獗、美台勾連，大陸近期在台海及其周邊海域進行的軍事演訓頻密且具針對性，產生了震懾作用。美方似已嗅到了戰爭味道，挺台調子開始放軟、公開挑釁有所收斂了。

美國親台的聯邦參議員盧比奧近日的言論，反映美方的微妙轉變。盧比奧說，台灣問題是中國大陸的紅線，美國必須小心謹慎行事，「這是一個充滿挑戰性和棘手的問題，我認為我們必須非常小心地處理這一關係，不要過度挑釁。」

對於美大選後對台政策可能生變，台灣方面似未察覺、更無未雨綢繆，在野的國民黨「親美反共」甚至越來越露骨。然則，美若輸掉「新冷戰」，親美又如何？！