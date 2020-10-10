籲美明確對台承諾聲浪漲　美國務卿：致力履行義務

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

共軍近期頻擾台，美國內部呼籲政府明確承諾防衛台灣聲浪漸漲。美國國務卿蓬佩奧今天對此表示，台灣議題是美中之間衝突點，美方追求的是和平，但仍會致力履行所有對台義務。

英國金融時報（Financial Times）6日以「美中是否會因台灣開戰？」為題，推出一部長約10分鐘報導短片。影片提及近期有幾位美國國會議員、軍事專家及對中鷹派人士，呼籲華府對台灣防衛承諾應更明確化。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，被問及金融時報報導時表示，總統川普政府向來努力確保美中之間與台灣相關的認知理解，都有被履行及兌現。

蓬佩奧表示，美國內部有台灣關係法，有些相關認知理解也已存在好一段時間。美國一向努力確保履行這些承諾，不論是對台軍售，或是美軍確保台灣與周邊區域的航行自由。

蓬佩奧指出，這些是美方應該也正在履行的義務。他強調：「我們認知到這是與中共之間的衝突點，這不是我們要的，我們要的是和平，但我們會確保美國所有對台義務都有被履行。」

蓬佩奧6日接受日本經濟新聞訪問，也被問到中國若攻擊台灣，美國是否做好防衛台灣準備。他當時表示，只要能緩和區域緊張，美國會想方設法去做；他也強調姑息主義不是答案，若每次中共採取行動外界就屈膝，之後只會屈膝屈不完。

在中共加強對台軍事恫嚇之際，美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）9月初刊文呼籲，華府應摒棄過去40年台灣海峽戰略模糊政策，並清楚宣示若北京武力犯台，美國將出兵捍衛台灣。

共和黨籍參院軍事委員會空陸小組主席柯頓（Tom Cotton）本月7日出席華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）線上活動時，也做出相同呼籲。

柯頓表示，台灣內部反中情緒升高，也越來越多台灣民眾認同自己是「台灣人」，中國併吞台灣的機會之窗正在縮小，伴隨而來的緊張情勢非常可能導致軍事衝突。他說，若美方清楚做出會協助台灣「維持領土完整性」的政策宣示，北京將會有所自制。

柯頓強調，美國不須修改台灣關係法或「一中政策」，也不須改變任何現有外交關係，只要將過去模糊地帶去模糊化，就能達到維繫台海和平的目的。